عبور أول دفعة من الأطفال المرضى الفلسطينيين معبر رفح لعلاجهم في الإمارات

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 18 تشرين الثاني (بترا) - أعلن أمين عام الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء الدكتور رائد عبد الناصر، اليوم السبت، عبور أول دفعة من الأطفال المرضى الفلسطينيين معبر رفح، والمقرر علاجهم في دولة الإمارات العربية.

وأكد أن تلك الخطوة جاءت تنفيذا لمبادرة سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دوله الإمارات العربية، بعلاج ألف مريض من الأطفال، لافتا الى أنه يجري استقبال الأطفال الخدج من غزة والمقرر علاجهم في مستشفيات سيناء.

واستقبل معبر رفح مساء امس الجمعة، عددا من مصابي العدوان على قطاع غزة، فيما بدأ الفريق الطبي بتقييم الحالات.

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ن ا/اص/ب ط

18/11/2023 11:04:25