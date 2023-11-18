عبور أول دفعة من الأطفال المرضى الفلسطينيين معبر رفح لعلاجهم في الإمارات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 تشرين الثاني (بترا) - أعلن أمين عام الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء الدكتور رائد عبد الناصر، اليوم السبت، عبور أول دفعة من الأطفال المرضى الفلسطينيين معبر رفح، والمقرر علاجهم في دولة الإمارات العربية.
وأكد أن تلك الخطوة جاءت تنفيذا لمبادرة سمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دوله الإمارات العربية، بعلاج ألف مريض من الأطفال، لافتا الى أنه يجري استقبال الأطفال الخدج من غزة والمقرر علاجهم في مستشفيات سيناء.
واستقبل معبر رفح مساء امس الجمعة، عددا من مصابي العدوان على قطاع غزة، فيما بدأ الفريق الطبي بتقييم الحالات.
--_(بترا)
ن ا/اص/ب ط
18/11/2023 11:04:25
MENAFN18112023000117011021ID1107449676
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.