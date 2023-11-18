26 شهيدا في مجزرة جديدة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 تشرين الثاني (بترا) - استشهد 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شققا سكنية عديدة في مدينة خان يونس.
وقالت مصادر فلسطينية، ان طائرات الاحتلال شنت غارات متتالية عديدة على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لارتقاء 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.
كما شنّت طائرات الاحتلال الحربية غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة ومخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.
وجنوب القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار.
ويذكر ان عدد الشهداء في قطاع غزة، تجاوز 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة، اضافة الى أكثر من 30 ألف إصابة جراء العدوان المستمر على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول.
وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 200 بين طبيب وممرض ومسعف، واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني، و51 صحفيا.
وبلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة 95 مقرا حكوميا، و255 مدرسة منها 63 مدرسة خرجت عن الخدمة، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا 76 مسجدا، و165 مسجدا تعرضت للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.
-- (بترا)
رصد/رس/اص/ب ط
18/11/2023 10:50:02
MENAFN18112023000117011021ID1107449675
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