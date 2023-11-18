26 شهيدا في مجزرة جديدة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 تشرين الثاني (بترا) - استشهد 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شققا سكنية عديدة في مدينة خان يونس.

وقالت مصادر فلسطينية، ان طائرات الاحتلال شنت غارات متتالية عديدة على شقق في مدينة حمد السكنية بخان يونس، ما أدى لارتقاء 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال، وإصابة العشرات.

كما شنّت طائرات الاحتلال الحربية غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة ومخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.

وجنوب القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار.

ويذكر ان عدد الشهداء في قطاع غزة، تجاوز 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل، و3300 امرأة، اضافة الى أكثر من 30 ألف إصابة جراء العدوان المستمر على القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول.

وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 200 بين طبيب وممرض ومسعف، واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني، و51 صحفيا.

وبلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة 95 مقرا حكوميا، و255 مدرسة منها 63 مدرسة خرجت عن الخدمة، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا 76 مسجدا، و165 مسجدا تعرضت للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

-- (بترا)

رصد/رس/اص/ب ط

18/11/2023 10:50:02