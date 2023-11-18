جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مجمع الشفاء الطبي خلال ساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 تشرين الثاني (بترا) - أمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي الأطباء والمرضى والنازحين ساعة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة.
وقالت مصادر فلسطينه، اليوم السبت، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في المجمع، وسط نداءات عاجلة بضرورة وقف ذلك فورا، في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية في القطاع.
وأكد رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء في غزة أحمد المخللاتي، ان الاحتلال الإسرائيلي سرق عددا من الجثث من داخل المجمع.
وأضاف أنهم فقدوا معظم مرضى العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي، مشيرا إلى أن المستشفى خال تقريبا من المرضى، والإنترنت لا يزال مقطوعا، والوضع العام غير آمن ولا يمكن إجراء عمليات لعدم توفر الكهرباء.
وبين المخللاتي أن الاحتلال اقتحم مبنيين داخل المجمع والدبابات لا تزال موجودة، مؤكدا أن القناصة ينتشرون في كل أنحاء المنطقة المحيطة بالمستشفى.
وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان الى أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل.
-- (بترا)
رصد/رس/اص/ب ط
18/11/2023 10:13:34
MENAFN18112023000117011021ID1107449674
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