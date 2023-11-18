جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مجمع الشفاء الطبي خلال ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 تشرين الثاني (بترا) - أمهل جيش الاحتلال الإسرائيلي الأطباء والمرضى والنازحين ساعة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وقالت مصادر فلسطينه، اليوم السبت، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في المجمع، وسط نداءات عاجلة بضرورة وقف ذلك فورا، في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية في القطاع.

وأكد رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء في غزة أحمد المخللاتي، ان الاحتلال الإسرائيلي سرق عددا من الجثث من داخل المجمع.

وأضاف أنهم فقدوا معظم مرضى العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي، مشيرا إلى أن المستشفى خال تقريبا من المرضى، والإنترنت لا يزال مقطوعا، والوضع العام غير آمن ولا يمكن إجراء عمليات لعدم توفر الكهرباء.

وبين المخللاتي أن الاحتلال اقتحم مبنيين داخل المجمع والدبابات لا تزال موجودة، مؤكدا أن القناصة ينتشرون في كل أنحاء المنطقة المحيطة بالمستشفى.

وارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان الى أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل.

-- (بترا)





رصد/رس/اص/ب ط

18/11/2023 10:13:34