منخفض جوي يصاحبه أمطار غزيرة وتحذيرات من ارتفاع المياه في الأودية غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - تكون الأجواء اليوم السبت، لطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى جنوبية غربية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأحد، بامتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة ورياح عاصفة، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأجواء غائمة جزئيا تتحول إلى غائمة، وتهطل بفضل الله الأمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا مع ساعات المساء والليل إلى باقي المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق بما فيها البحر الميت، يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، ولاسيما في مناطق البادية.

وتبقى المملكة الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا، ولاسيما في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، وتدريجيا مع ساعات الليل تضعف شدة هطول الأمطار وتخف سرعة الرياح ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

فيما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11 وفي مرتفعات الشراة 20 - 10، وفي مناطق البادية 25 - 11، وفي مناطق السهول 24 - 13، وفي الأغوار الشمالية 29 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 18، وفي البحر الميت 29 - 17، وفي خليج العقبة 30 - 18 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص/ب ط

18/11/2023 08:31:46