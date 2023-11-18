مسؤول أممي: الأزمة في غزة هي اختبار صعب من أجل الإنسانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 18 تشرين الثاني (بترا) - قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غابريسوس، اليوم السبت، إن الأزمة في غزة هي "اختبار صعب" لإسرائيل والدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل الإنسانية.
وأكد غابريسوس ان منظمة الصحة أنشئت لتعزيز السلام في العالم مكررا دعوته " إلى إنهاء هذا الصراع".
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك نحو 75 بالمئة من المستشفيات في غزة (25 من أصل 36) متوقفة عن العمل بسبب نقص الوقود والأضرار والهجمات وانعدام الأمن.
وتعمل حاليًا 11 مستشفى في أنحاء القطاع بشكل جزئي وتستقبل المرضى بخدمات محدودة للغاية.
-- (بترا)
م د/اص/ب ط
18/11/2023 08:20:07
MENAFN18112023000117011021ID1107449672
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