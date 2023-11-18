مسؤول أممي: الأزمة في غزة هي اختبار صعب من أجل الإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 تشرين الثاني (بترا) - قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غابريسوس، اليوم السبت، إن الأزمة في غزة هي "اختبار صعب" لإسرائيل والدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل الإنسانية.

وأكد غابريسوس ان منظمة الصحة أنشئت لتعزيز السلام في العالم مكررا دعوته " إلى إنهاء هذا الصراع".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك نحو 75 بالمئة من المستشفيات في غزة (25 من أصل 36) متوقفة عن العمل بسبب نقص الوقود والأضرار والهجمات وانعدام الأمن.

وتعمل حاليًا 11 مستشفى في أنحاء القطاع بشكل جزئي وتستقبل المرضى بخدمات محدودة للغاية.

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

18/11/2023 08:20:07