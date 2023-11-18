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أحمد حلمي ومنى زكى يكشفان سر قصة حبهما ونجاح زيجتهما على مدار 21 عامًا

11/18/2023 4:20:31 AM
(MENAFN- Youm7) حب كبير وزواج طويل جمعا النجمين أحمد حلمي ومنى زكى ، اللذان يحتفلان اليوم بعيد ميلادهما، حيث يتصادف أيضًا في نفس اليوم، فلم يجتمعا على الزواج وحب الفن فقط وإنما أيضًا على نفس يوم المولد، ومنذ زواجهما من حوالي 21 عامًا، يحرصان في كل مناسبة أو لقاء على التعبير عن حبها الصادق لبعضهما البعض.

وقال حلمي في أحد اللقاءات التليفزيونية عن علاقته بمنى زكي: قصتي مع منى زكي هي قصة مجنونة بكل تفاصيلها، والناس لما بتغير في بعض مبيكملوش، ولكن اكتشفنا إننا لما غيرنا في بعض حاجات كتير، التغيير طلع صحي لينا إحنا الاتنين وعلاقتنا، ومكنش في شيء مهم أوي، بالعكس كان شيء معطل جدا".



أحمد حلمى ومنى زكى

كما أعرب عن حبه الشديد لها، مستكملاً حديثه: "منى هي السبب في مراحل كتير ليا على المستوى الإنساني والمهني كمان، وفعلا وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه، عندها كمية من الصدق في عالم مجامل.. فإزاى تكون شخص صادق مع نفسك ومع الآخرين ومش مجامل وتقول الحقيقة بشكل لطيف وده اللى اتعلمته منها، وهي سند حقيقي ليا، وبشوف نفسي من خلالها".



حلمى مع منى زكى

وأعربت منى زكي هى الأخرى عن حبها لشريك حياتها أحمد حلمي في أكثر من لقاء ومناسبة قائلة: "أحمد حلمي هديتي من ربنا، وعلّمني معنى التسامح، ودايمًا بيتفهم ظروف شغلي، وبيحب نجاحي، وشجعني أكون أحسن عشان كدا أنا بعشقه

وفي لقاء آخر أشارت: "كان داعم جدًا ليا، ومحظوظة إنه فاهم شغلتي وأنا فاهمة شغلته، وإن عنده مقدار من التسامح والحب، وفاهم إن البيت وعيالنا حاجة مشتركة بيني وبينه، والشغل له وقته".







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