من ورد ريحان إلى السيستم.. انتعاشة سينمائية لـ أحمد الفيشاوى 4 أفلام دفعة واحدة

MENAFN - Youm7) انتعاشة فنية سينمائية يعيشها الفنان أحمد الفيشاوي خلال هذه الفترة، فمن المنتظر أن يطل على جمنهوره من خلال 4 أفلام خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى من تصوير بعضها وبعضها ما زال يواصل تصويرها.

فيلم السيستم

يواصل الفنان أحمد الفيشاوي تصوير فيلمه الجديد "السيستم"، حيث نشر عددًا من الصور له داخل كواليس العمل، ، ويشاركه في البطولة كل من طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في اطار اجتماعى لايت، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

فيلم ولاد رزق 3

بدأ الفنان أحمد الفيشاوى تصوير الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" بعد تحقيقه النجاح في جزئيه الأول والثانى، ويشاركه في البطولة كل من، أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود، وهو من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

فيلم ورد وريحان



انتهى أحمد الفيشاوى من تصوير فيلم "ورد ريحان" ويجسد خلاله شخصية "زين" وهو شخص مريض نفسي يعاني من كذب من هم حوله، ويشاركه في بطولة العمل رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

فيلم عادل مش عادل

ينتظر النجم أحمد الفيشاوي عرض فيلم "عادل مش عادل" والذى انتهى من تصويره الشهر الماضى، حيث من المقرر أن يعرض بالسينمات في موسم منتصف العام، ويشاركه في البطولة كل من، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.