صور لـ أحمد حلمى ومنى زكى من الخطوبة للزواج تحمل عنوان الحب الحقيقى

MENAFN - Youm7) يبحث الكثير منا عن "الحب الحقيقي" فلا أحد أن يعيش دون حب ومودة واحترام، هذه الكلمات تنطبق على الثنائى أحمد حلمي ومنى زكي ، اللذان يحتفلان بعيد ميلادهما اليوم السبت 18 نوفمبر، ويرى الجمهور في عيونهما نظرات الحب والدعم، فلا أحد فيهما يخفى عن الآخر ويعترف بحبه له أمام عدسات الكاميرات، فهما ثنائي حققا النجاح سويًا في السينما وفى الحياة الزوجية أيضًا.

خطوبة احمد حلمي ومنى زكي

ظهر الثنائى أحمد حلمي ومنى زكى في الكثير من المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية أثناء تكريم أحدهما أو حصول أحدهما على جائزة، فعلى سبيل المثال عندما حصدت منى زكى جائزة أفضل ممثلة لأكثر من مرة من أكثر من جهة، تواجد النجم أحمد حلمي بجوارها ليساندها ويدعمها ويحتفل معها بهذه الجائزة، وهو الأمر الذى لم يختلف عن منى زكى أثناء حصول أحمد حلمي على جائزة أيضا، فهى دائما تتحدث عن زوجها أحمد حلمي في البرامج التليفزيونية وتدافع عنه وتشيد به وبصفاته بشكل مستمر.

احمد حلمي ومنى زكي يحتفلان بالهالوين





قصة حب النجمين منى زكى وأحمد حلمى نشأت منذ 21 عاماً ولكن من طرف واحد وهو أحمد حلمى، الذى ظل يخفى حبه لمنى وهما فى بداية مشوارهما الفنى، حيث كان خجولًا تجاه حبه لمنى، لكن فى نفس الوقت كانت تربطه بها علاقة صداقة، حتى جاءت اللحظة التى تجرأ فيها حلمى بحبه، وكانت هى اللحظة التى تحركت فيها مشاعر منى زكى، وبناء عليه وافقت على الارتباط بحلمى.

احمد حلمي عانق منى زكي بعد حصوله على جائزة أفضل ممثلة من إحدى المحافل الفنية

كانت منى زكى وقتها تصور فيلمها «أفريكانو» فى جنوب أفريقيا، وهى فترة استلزمت وجودها خارج البلاد، وهو ما لم يعتاد حلمى عليه، فشعربافتقاد الحبيبة والصديقة، وقرر إرسال «بوكيه ورد» إليها، وعندما استقبلت منى هذه الورود انتابتها حالة من السعادة لتتصل بحلمى تليفونيًا تشكره على هذه الهدية الرومانسية التى لم تتوقعها، فيصارحها فى نفس المكالمة بحبه لها، وهو ما استقبلته منى بفرحة وقبول، لتتوالى بعدها الأحداث بزواجهما وإنجابهما طفلتهما الأولى «لى لى» ثم طفلهما الثانى "سليم" والثالث يونس

جلسة تصوير تجمع منى زكي واحمد حلمي فى الاحتفال بعيد ميلادهما





حضور الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي مهرجان القاهرة السينمائي





احمد حلمي يساند منى زكي أثناء فوزها بجائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائى