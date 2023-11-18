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جمال عبد الناصر يكتب: أحمد زكي جامع الثقافات والطبقات

11/18/2023 4:20:31 AM
(MENAFN- Youm7) اليوم 18 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنان الكبير أحمد زكي الذى رحل منذ 18 عاما لكننا ما زلنا نكتب عنه وعن مسيرته الفنية وحياته الشخصية ومواقفه وآرائه، وأنا اليوم أكتب عن عبقريته كفنان استطاع أن يجمع كل الثقافات ويقدم كل الطبقات في شخصياته وأفلامه لتجده: العامل والجندي والطالب والفنان والوطني والصعلوك والضابط والبواب والسائق والمدرس والتاجر والبلطجي والمحامي والدجال ورجل الأعمال والمصوراتي والوزير والسجين والرئيس والعندليب.



استطاع بعبقريته أن يقنعنا بكل الشخصيات التي قدمها فهو ممثل اكتست الفطرة بالموهبة لديه وعمقها بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية فخرج عبقريته، وتحدي المتعارف عليه في الوسط الفني بصعوده للقمة في النجومية رغم تحفظات البعض علي شكله في البداية لدرجة أنه خسر بسببها أدوارًا عديدة .



أحمد زكي كما قرأت عنه في كتاب الناقد أشرف بيدس في كتابه " أصحاب السعادة " : يجمع في مزج نادر غير متكرر ثالوث متنافر لم تتحد عناصره من قبل ، والذي شمل فروع الثقافة (الراقية – الشعبية – الجماهيرية) دون أن سنتقص من احداها أو يجور بفعل الانصهار علي الأخري، وكأنه كان يعي أن يصل للجميع في توقيت واحد وكيفية لا تتهم بالطبقية.



أحمد زكي هو الفنان العالمي لو كنا نتحدث عن العالمية، وعن الفنان المصري وكيقية وصوله لها بأدائه ، وشهادة الفنان العالمي روبرت دي نيرو في حق أحمد زكي خير دليل وقرينة علي ما أقوله ، فبعد مشاهدة دي نيرو لفيلم " زوجة رجل مهم " للمخرج محمد خان في مهرجان موسكو عام 1988 توجه لأحمد زكي وقال له جملته الشهيرة : you are excellent actor.



أحمد زكي يختلف الكثير حول شخصيته، لكن موهبته كانت استثنائية لم يختلف عليها أحد فهناك إجماع بأنه الصادق في الكذب، فالتمثيل كذب ولكن أحمد زكي يجعل المتلقي يصدقه لأنه سكن في تفاصيله وهمومه، فالجمهور أحب أحمد زكي لأنه شعر بأنه واحد منهم، وواحد من أفراد عائلتهم فهناك كيمياء ربطت بينه وبين الجماهير في كل الوطن العربي، فهو جامع كل الثقافات وكل الطبقات وكل الشعوب علي حبه واحترامه كفنان كان مخلصا جدا لفنه حتي آخر نفس في حياته.












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