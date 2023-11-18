فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد يحصد 876 ألف جنيه بعد 3 أيام عرض

MENAFN - Youm7) حصد فيلم بلوموندو لحسن الرداد أمس، الجمعة إيرادات 486 ألفاً و486 جنيهاً، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 3 أيام من طرحه فى السينمات المختلفة 876 ألفاً و146 جنيها.

ويشارك فى بطولة الفيلم، بجانب الفنان حسن الرداد، كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار لايت كوميدي، حول "تميم بلوموندو" الذي يستغل سفر زوجته للخارج ويقيم حفلة عزوبية، ولكن الأمور تخرج عن السيطرة تماماً.

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في السينما، فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم عرضه في شهر نوفمبر الماضى، وشارك في بطولته مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور الأحداث حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات وبعدما يفيق يكتشف العديد من الأسرار وخيانة زوجته مع أقرب أصدقائه ليقرر الانتقام منهم.