طريقة عمل كرات الفرحة بجوز الهند والشكولاتة.. حلويات لا تحتاج لفرن

MENAFN - Youm7) تعتبر كرات الفرحة من الحلويات من الحلويات المفضلة للأطفال والتي لا تحتاج إلى فرن، ويمكن تحضيرها في وقت بسيط وبمكونات خفيفة، وتحتوي على جوزالهند والشكولاتة، ويمكن تقديمها في حفلات أعياد الميلاد، أو يمكن تناولها مع كوب القهوة أوالشاي، ويستعرض اليوم السابع خلال السطورالتالية طريقة عمل كرات الفرحة بجوزالهند والشكولاتة على طريقةالشيف مي صيام.

كرات الفرحة بجوز الهند طريقة عملكرات الفرحة: المكونات

200 جرام بسكويت سادة

250 جرام شوكولاتة

نصف كوب لبن

مكسرات جوز هن

طريقة تحضير كرات الفرحة بجوز الهند والشكولاتة:

اطحني البسكويت حتي يصبح كالرمل وليس كالدقيق كي تشعري بالطعم

ضعي وعاء مناسب على النار ثم ضيفي فيه الحليب مضاف إليه الشكولاتة وانتظري ذوبان الشكولاتة

ضعي البسكويت المطحون في اللبن ونصف مقدار الشكولاتة

ثم قلبي حتي يصبح

الخليط عجينة

في حالة الاحتياج إلى عجن أكتر فمن الممكن أن تضيفي لبن حتي تحصلي على عجينة مناسبة ومتماسكة

شكلي قطع العجين على شكل كرات، وادخليها الثلاجة

ثم حضري باقي مقدار الشكولاتة في حمام ماء للذوبان

اغمسي كرات البسكويت في الشكولاتة مرة أخري

ثم ضعيها في جوز الهند والمكسرات المفضلة لديكِ

في حالة الكرات البيضاء بدون أي شكولاتة فقومي باستخدام الشكولاتة البيضاء بدلاً من الداكنة



كرات الفرحة بالشكولاتةكرات الفرحة بالشكولاتة



