طريقة عمل كرات الفرحة بجوز الهند والشكولاتة.. حلويات لا تحتاج لفرن

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- Youm7) تعتبر كرات الفرحة من الحلويات من الحلويات المفضلة للأطفال والتي لا تحتاج إلى فرن، ويمكن تحضيرها في وقت بسيط وبمكونات خفيفة، وتحتوي على جوزالهند والشكولاتة، ويمكن تقديمها في حفلات أعياد الميلاد، أو يمكن تناولها مع كوب القهوة أوالشاي، ويستعرض اليوم السابع خلال السطورالتالية طريقة عمل كرات الفرحة بجوزالهند والشكولاتة على طريقة
الشيف مي صيام.
كرات الفرحة بجوز الهند طريقة عمل
كرات الفرحة: المكونات
200 جرام بسكويت سادة
250 جرام شوكولاتة
نصف كوب لبن
مكسرات جوز هن
طريقة تحضير كرات الفرحة بجوز الهند والشكولاتة:
اطحني البسكويت حتي يصبح كالرمل وليس كالدقيق كي تشعري بالطعم
ضعي وعاء مناسب على النار ثم ضيفي فيه الحليب مضاف إليه الشكولاتة وانتظري ذوبان الشكولاتة
ضعي البسكويت المطحون في اللبن ونصف مقدار الشكولاتة
ثم قلبي حتي يصبح
الخليط عجينة
في حالة الاحتياج إلى عجن أكتر فمن الممكن أن تضيفي لبن حتي تحصلي على عجينة مناسبة ومتماسكة
شكلي قطع العجين على شكل كرات، وادخليها الثلاجة
ثم حضري باقي مقدار الشكولاتة في حمام ماء للذوبان
اغمسي كرات البسكويت في الشكولاتة مرة أخري
ثم ضعيها في جوز الهند والمكسرات المفضلة لديكِ
في حالة الكرات البيضاء بدون أي شكولاتة فقومي باستخدام الشكولاتة البيضاء بدلاً من الداكنة
كرات الفرحة بالشكولاتة
كرات الفرحة بالشكولاتة
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