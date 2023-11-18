كيف تجعل لحيتك تنمو بشكل أسرع؟

MENAFN - Youm7) كما تتخذ النساء شعرهن كزينة تميزهن وتجعلهن أكثر جمالاً، فالرجال أيضًا يتعاملون مع لحيتهم بنفس المنطق، ومثلما يحدث للفتيات تقصف أو تساقط لشعرهن، فهناك الكثير من الرجال يعانون من مشاكل في نمو لحيتهم، وعلى رأسها ضعف النمو أو التساقط الكثيف، وهذا ما يجعلهم يستخدمون منتجات يزعم أنها تساعد في نمو شعر الوجه بسرعة ولكنها ليست دائما آمنة، فقد يمكن أن تسبب آثارا جانبية أخرى تستغرق الكثير من الوقت للشفاء، ومع ذلك هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها لتساعد في الحصول على لحية قوية، وتحفزها على النمو بشكل أسرع، نستعرضهاوفقاً لما نشره موقع "shilpaahuja".

رجل استخدام الأمصال الطبيعية

تعد الأمصال الطبيعية واحدة من أكثر محفزات نمو اللحية، ووفقا لدراسة أجريت عام 2016، أثبت مصل اللحية المينوكسيديل أنه يعمل بطريقة سحرية، لإنبات سريح للحية، حيث يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها بصيلات الشعر لنمو شعر الوجه بشكل أسرع، وجاءت نتيجة الدراسة بضرورة استخدام مصل اللحية الذي يحتوي على المينوكسيديل بانتظام، لتنمية لحية رائعة في وقت قصير.

اتبع نظام العناية بالبشرة

إن الحفاظ على روتين صحي للعناية بالبشرة، والذي يتضمن الحفاظ على اللحية نظيفة، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على كيفية نمو لحية الشخص ومظهرها، حيث يمكن أن يساعد تقشير الوجه في إزالة خلايا الجلد الميتة والبقايا من حول كل بصيلة شعر، مما يسمح للشعر بالنمو دون عوائق عبر الجلد.

لحية الاهتمام بالتغذية

إن استخدام أغلى المستحضرات والجرعات لن يساعدك إذا كان نظامك الغذائي سيئا ويفتقر إلى العناصر الغذائية، فالنظام الغذائي الجيد لن يلغي الجينات، ولكن يعتقد أنه يساعد في نمو اللحية بشكل أسرع وأكثر لمعان، ولتحقيق ذلك ينصح بتناول الكثير من البروتين والأطعمة الغنية بالحديد والزنك والحبوب الكاملة والدهون الصحية، كما تساعد الفيتامينات A وB وC وD وE، والتي يمكن العثور عليها في الفواكه والخضروات.

التخلص من التوتر

يمكن أن يؤدي التعرض للكثير من التوتر لفترة طويلة إلى إتلاف خلايا الجلد، مما يؤثر على نمو اللحية، من المهم التحكم في مستويات التوتر والراحة بشكل صحيح حتى تتمكن خلايا الجلد من إصلاح نفسها.

للرجال فقط الحصول على النوم الكافي

يعزز النوم إنتاج هرمون التستوستيرون وكذلك استعادة النظام، في الواقع، يتم إطلاق غالبية هرمون التستوستيرون في الجسم أثناء النوم، والذي بدونه سيتم إعاقة نمو اللحية بشدة.