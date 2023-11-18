كيف تجعل لحيتك تنمو بشكل أسرع؟

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- Youm7) كما تتخذ النساء شعرهن كزينة تميزهن وتجعلهن أكثر جمالاً، فالرجال أيضًا يتعاملون مع لحيتهم بنفس المنطق، ومثلما يحدث للفتيات تقصف أو تساقط لشعرهن، فهناك الكثير من الرجال يعانون من مشاكل في نمو لحيتهم، وعلى رأسها ضعف النمو أو التساقط الكثيف، وهذا ما يجعلهم يستخدمون منتجات يزعم أنها تساعد في نمو شعر الوجه بسرعة ولكنها ليست دائما آمنة، فقد يمكن أن تسبب آثارا جانبية أخرى تستغرق الكثير من الوقت للشفاء، ومع ذلك هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها لتساعد في الحصول على لحية قوية، وتحفزها على النمو بشكل أسرع، نستعرضها
وفقاً لما نشره موقع "shilpaahuja".
رجل استخدام الأمصال الطبيعية
تعد الأمصال الطبيعية واحدة من أكثر محفزات نمو اللحية، ووفقا لدراسة أجريت عام 2016، أثبت مصل اللحية المينوكسيديل أنه يعمل بطريقة سحرية، لإنبات سريح للحية، حيث يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها بصيلات الشعر لنمو شعر الوجه بشكل أسرع، وجاءت نتيجة الدراسة بضرورة استخدام مصل اللحية الذي يحتوي على المينوكسيديل بانتظام، لتنمية لحية رائعة في وقت قصير.
اتبع نظام العناية بالبشرة
إن الحفاظ على روتين صحي للعناية بالبشرة، والذي يتضمن الحفاظ على اللحية نظيفة، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على كيفية نمو لحية الشخص ومظهرها، حيث يمكن أن يساعد تقشير الوجه في إزالة خلايا الجلد الميتة والبقايا من حول كل بصيلة شعر، مما يسمح للشعر بالنمو دون عوائق عبر الجلد.
لحية الاهتمام بالتغذية
إن استخدام أغلى المستحضرات والجرعات لن يساعدك إذا كان نظامك الغذائي سيئا ويفتقر إلى العناصر الغذائية، فالنظام الغذائي الجيد لن يلغي الجينات، ولكن يعتقد أنه يساعد في نمو اللحية بشكل أسرع وأكثر لمعان، ولتحقيق ذلك ينصح بتناول الكثير من البروتين والأطعمة الغنية بالحديد والزنك والحبوب الكاملة والدهون الصحية، كما تساعد الفيتامينات A وB وC وD وE، والتي يمكن العثور عليها في الفواكه والخضروات.
التخلص من التوتر
يمكن أن يؤدي التعرض للكثير من التوتر لفترة طويلة إلى إتلاف خلايا الجلد، مما يؤثر على نمو اللحية، من المهم التحكم في مستويات التوتر والراحة بشكل صحيح حتى تتمكن خلايا الجلد من إصلاح نفسها.
للرجال فقط الحصول على النوم الكافي
يعزز النوم إنتاج هرمون التستوستيرون وكذلك استعادة النظام، في الواقع، يتم إطلاق غالبية هرمون التستوستيرون في الجسم أثناء النوم، والذي بدونه سيتم إعاقة نمو اللحية بشدة.
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