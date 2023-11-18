جت سليمة.. هندى ينجو من الموت بعد لدغة ثعبان أراد إهداءه لأطفاله صور

MENAFN - Youm7) نجا هندى من الموت بعدما قرر دون قصد أن يأخذ ثعبانًا سامًا إلى منزله لأطفاله، وأثارت الواقعة جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى الهندية، بعدما أخذ رجل ثعبانا إلى المنزل وانتهى به الأمر فى المستشفى، بعدما لدغه.

يقول "راى"، صائد الثعابين فى المرتفعات الجنوبية، عبر "فيس بوك"، كيف تم استدعاؤه بعد أن تعرض رجل للدغة ثعبان سام قرر إحضاره إلى المنزل بعد العثور عليه أثناء التنزه، وفقا لموقع

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الثعبان

أعتقد المتجول أنه كان يأخذ إلى المنزل ثعبانا ماسيا، وهو ثعبان غير سام. ومع ذلك، سرعان ما تحولت الأمور، عندما لدغه، فتم نقله بسرعة إلى المستشفى بعدما تقيأ بعنف لمدة 3 ساعات وكان يعانى من تورم فى اليد.

كان الثعبان من نوعية سامة تسمى "hoplocephalus Bungaroides"، المعروف أيضًا باسم الثعبان عريض الرأس، وهى ثعابين معروفة بأنها سامة ولا ينبغى العبث بها.

ولحسن الحظ، فإن صاحب الواقعة فى حالة جيدة، وبعد دخوله المستشفى، وجد الأطباء آثارا للسم فى جسده، وبقى فى المستشفى لمدة 6 ساعات، ثم طُلب منه العودة إلى المنزل والراحة.

اللدغة

خلال هذا الوقت، تم صيد الثعبان وإعادته إلى بيئته الطبيعية، وأشار راى إلى أن المتنزه كان محظوظًا للغاية لأنه "تمكن من النجاة"، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى جذب المنشور انتباه جميع المستخدمين بكتابة واحدة: "إنه محظوظ لأن الثعبان لم يهاجم أطفاله.. لو تعرضوا للعض لكان الأمر أسوأ بكثير".

وكتب آخر: "درس جيد للجميع، اتركوا الثعابين وشأنها، أعجب بهم من مسافة بعيدة.. تذكر أنك تغزو أراضيهم وسوف يقومون بحمايتها بأى ثمن.. أنا سعيد لأن الأطفال لم يفقدوا والدهم وأدعو له بالشفاء التام والعاجل".