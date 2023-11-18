جت سليمة.. هندى ينجو من الموت بعد لدغة ثعبان أراد إهداءه لأطفاله صور

(MENAFN
- Youm7) نجا هندى من الموت بعدما قرر دون قصد أن يأخذ ثعبانًا سامًا إلى منزله لأطفاله، وأثارت الواقعة جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى الهندية، بعدما أخذ رجل ثعبانا إلى المنزل وانتهى به الأمر فى المستشفى، بعدما لدغه.
يقول "راى"، صائد الثعابين فى المرتفعات الجنوبية، عبر "فيس بوك"، كيف تم استدعاؤه بعد أن تعرض رجل للدغة ثعبان سام قرر إحضاره إلى المنزل بعد العثور عليه أثناء التنزه، وفقا لموقع
hitc.
الثعبان
أعتقد المتجول أنه كان يأخذ إلى المنزل ثعبانا ماسيا، وهو ثعبان غير سام. ومع ذلك، سرعان ما تحولت الأمور، عندما لدغه، فتم نقله بسرعة إلى المستشفى بعدما تقيأ بعنف لمدة 3 ساعات وكان يعانى من تورم فى اليد.
كان الثعبان من نوعية سامة تسمى "hoplocephalus Bungaroides"، المعروف أيضًا باسم الثعبان عريض الرأس، وهى ثعابين معروفة بأنها سامة ولا ينبغى العبث بها.
ولحسن الحظ، فإن صاحب الواقعة فى حالة جيدة، وبعد دخوله المستشفى، وجد الأطباء آثارا للسم فى جسده، وبقى فى المستشفى لمدة 6 ساعات، ثم طُلب منه العودة إلى المنزل والراحة.
اللدغة
خلال هذا الوقت، تم صيد الثعبان وإعادته إلى بيئته الطبيعية، وأشار راى إلى أن المتنزه كان محظوظًا للغاية لأنه "تمكن من النجاة"، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى جذب المنشور انتباه جميع المستخدمين بكتابة واحدة: "إنه محظوظ لأن الثعبان لم يهاجم أطفاله.. لو تعرضوا للعض لكان الأمر أسوأ بكثير".
وكتب آخر: "درس جيد للجميع، اتركوا الثعابين وشأنها، أعجب بهم من مسافة بعيدة.. تذكر أنك تغزو أراضيهم وسوف يقومون بحمايتها بأى ثمن.. أنا سعيد لأن الأطفال لم يفقدوا والدهم وأدعو له بالشفاء التام والعاجل".
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