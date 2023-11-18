من أول امرأة تحصل على لقب ملكة جمال الكون؟.. شاهد أحدث صورة لها

(MENAFN
- Youm7) ينتظر العالم بكل شغف إعلان حفل ملكة جمال الكو
الحاصلة على اللقب هذا العام، ويترقبون مشاهدة الحفل المقرر إذاعته الليلة على إحدى القنوات الفضائية، وهنا يقودنا البحث عن أول امرأة حصلت على هذا اللقب، وهى أرمي كوسيلا من فنلندا وتوجت باللقب فى عمر 18 عاماً، ونستعرض فى هذا التقرير أهم المعلومات عنها وفقاً لما ذكره موقع " insider".
أول ملكة جمال الكون
أقيمت مسابقة ملكة جمال الكون لأول مرة عام 1952، وحصلت على هذا اللقب أرمي كوسيلا، وحتى الآن حصلت أكثر من 70 امرأة من جميع أنحاء العالم على اللقب الذى تحلم به الكثيرات، ولكن من هي أرمي كوسيلا؟.
أرمي كوسيلا
ولدت أرمي كوسيلا 20 أغسطس 1934، وهى عارضة أزياء فنلندية، وذهبت إلى المدرسة الإعدادية في موهوس، وكانت تفضل ممارسة رياضة السباح والتزلج والجمباز، عندما فازت كوسيلا بمسابقة فنلندا وطنية، في 24 مايو 1952، حصلت على علبة شوكولاتة، وسوار ذهبي، وتذكرة عودة برعاية شركة الخطوط الجوية الأمريكية إلى الولايات المتحدة.
أرمى وزوجها الأول
وفي 17 يونيو، شاركت ارمي كوسيلا في مسابقة ملكة جمال الكون الأولى، وكان ينافسها على هذا اللقب ثلاثون متسابقة ولكن فازت أرمي في النهاية باللقب و كانت تبلغ من العمر 17 عاما وفى صحف أخرى تشير إلى إنها كانت تبلغ من العمر 18 عاما فقط، وكان وزنها في ذلك الوقت
49 كجم و طولها 1.65 متر .
أرمى وزوجها الأول وأولادها
وعاشت أرمي قصة الحب مع رجل الأعمال الفلبيني فيرجيليو هيلاريو، ولأجله تخلت عن لقبها لتتزوج من حبيبها، وفى 22 فبراير 1953، وصلت إلى الفلبين بناءً على دعوة من لجنة المعرض الدولي الفلبينية لحضور معرض الفلبين، وهناك طُلب منها تتويج ملكة جمال الفلبين آنذاك كريستينا باتشيكو في مانيلا.
أرمى
ولكن سعادة الزوجين لم تدوم طويلاً حيث توفي هيلاريو بسبب نوبة قلبية في 7 سبتمبر 1975، وتزوجت أرمي بالدبلوماسي الأمريكي ألبرت وليامز في 8 يونيو 1978، وفي عام 2012 ، منحت أرمي كوسيلا وسام الوردة البيضاء في فنلندا، برتبة فارس من الدرجة الأولى.
وأشارت الصحف إلى إنها مازالت على قيد الحياة وتشارك كناشطة في الجمعيات الخيرية وفي أبحاث السرطان في معهد سانفورد بورنهام للبحوث الطبية.
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