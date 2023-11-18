من أول امرأة تحصل على لقب ملكة جمال الكون؟.. شاهد أحدث صورة لها

MENAFN - Youm7) ينتظر العالم بكل شغف إعلان حفل ملكة جمال الكوالحاصلة على اللقب هذا العام، ويترقبون مشاهدة الحفل المقرر إذاعته الليلة على إحدى القنوات الفضائية، وهنا يقودنا البحث عن أول امرأة حصلت على هذا اللقب، وهى أرمي كوسيلا من فنلندا وتوجت باللقب فى عمر 18 عاماً، ونستعرض فى هذا التقرير أهم المعلومات عنها وفقاً لما ذكره موقع " insider".

أول ملكة جمال الكون

أقيمت مسابقة ملكة جمال الكون لأول مرة عام 1952، وحصلت على هذا اللقب أرمي كوسيلا، وحتى الآن حصلت أكثر من 70 امرأة من جميع أنحاء العالم على اللقب الذى تحلم به الكثيرات، ولكن من هي أرمي كوسيلا؟.

أرمي كوسيلا

ولدت أرمي كوسيلا 20 أغسطس 1934، وهى عارضة أزياء فنلندية، وذهبت إلى المدرسة الإعدادية في موهوس، وكانت تفضل ممارسة رياضة السباح والتزلج والجمباز، عندما فازت كوسيلا بمسابقة فنلندا وطنية، في 24 مايو 1952، حصلت على علبة شوكولاتة، وسوار ذهبي، وتذكرة عودة برعاية شركة الخطوط الجوية الأمريكية إلى الولايات المتحدة.

أرمى وزوجها الأول

وفي 17 يونيو، شاركت ارمي كوسيلا في مسابقة ملكة جمال الكون الأولى، وكان ينافسها على هذا اللقب ثلاثون متسابقة ولكن فازت أرمي في النهاية باللقب و كانت تبلغ من العمر 17 عاما وفى صحف أخرى تشير إلى إنها كانت تبلغ من العمر 18 عاما فقط، وكان وزنها في ذلك الوقت

49 كجم و طولها 1.65 متر .

أرمى وزوجها الأول وأولادها

وعاشت أرمي قصة الحب مع رجل الأعمال الفلبيني فيرجيليو هيلاريو، ولأجله تخلت عن لقبها لتتزوج من حبيبها، وفى 22 فبراير 1953، وصلت إلى الفلبين بناءً على دعوة من لجنة المعرض الدولي الفلبينية لحضور معرض الفلبين، وهناك طُلب منها تتويج ملكة جمال الفلبين آنذاك كريستينا باتشيكو في مانيلا.

أرمى

ولكن سعادة الزوجين لم تدوم طويلاً حيث توفي هيلاريو بسبب نوبة قلبية في 7 سبتمبر 1975، وتزوجت أرمي بالدبلوماسي الأمريكي ألبرت وليامز في 8 يونيو 1978، وفي عام 2012 ، منحت أرمي كوسيلا وسام الوردة البيضاء في فنلندا، برتبة فارس من الدرجة الأولى.

وأشارت الصحف إلى إنها مازالت على قيد الحياة وتشارك كناشطة في الجمعيات الخيرية وفي أبحاث السرطان في معهد سانفورد بورنهام للبحوث الطبية.















