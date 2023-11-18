MENAFN - Youm7) استقر سعر الدولار اليوم السبت 18-11-2023، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:











سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.





30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.





30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.





30.85 جنيه للبيع.













سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.





30.95 جنيه للبيع.







سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.





30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.





30.95 جنيه للبيع.



























