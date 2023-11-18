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نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحى بالدقهلية

11/18/2023 4:20:25 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مشروعات الصرف الصحي التي تم الانتهاء من تنفيذها ودخلت الخدمة، والجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمحافظة الدقهلية، يرافقه الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ومسئولو الشركة،
وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU،
واستشاري إدارة البرنامج واستشاري دعم التنفيذ.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، وتقديم الدعم للجهات التنفيذية للتغلب على كل التحديات التي تواجه أعمال التنفيذ.



وخلال اجتماع موسع
بمقر شركة مياه الدقهلية،، عرض
رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حجم المشروعات والاستثمارات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بالمرحلتين الأولي والثانية ببرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية بنطاق المحافظة، والتي ساهمت في رفع وزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي المتكامل من شبكات انحدار، ومحطات رفع، وخطوط طرد، ومحطات المعالجة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار
رئيس شركة مياه الدقهلية، إلى أنه تم العمل علي خدمة 66 منطقة ريفية بالمرحلة الأولي، بخلاف 47 منطقة ريفية جارٍ خدمتها في المرحلة الثانية من البرنامج بإجمالي استثمارات حوالي 5.6 مليار جنيه مصري، كما قدم رئيس الوحدة التنسيقية بالشركة عرضا
تفصيليا عن التجمعات القروية التي تم تنفيذها، والمخطط تنفيذها حتى نهاية البرنامج بمرحلتيه.



وأشاد الدكتور سيد إسماعيل،
بما تم تنفيذه بالبرنامج حتى تاريخه بالمحافظة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء حتى نهاية تنفيذ البرنامج، مع الاهتمام بأعمال الصيانة والتشغيل للحفاظ على الاستثمارات.



وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية يُعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً في مصر ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، ونموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتي تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، والاعتماد على آليات الدولة في التنفيذ، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادًا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة، مبينا
ان البرنامج واجهه الكثير من التحديات التي تم التغلب عليها بأسلوب إدارة الحلول السليمة الفعالة، وأن النجاح المحقق هو نتاج تنسيق كامل بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، واستشاري إدارة البرنامج واستشاري دعم التنفيذ ومقاولي التنفيذ.



وشكر "إسماعيل" المشاركين الذين ساهموا في
نجاح الانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمرحلة الأولي من البرنامج، ووفقا للتواريخ المخططة، مع تحقيق وفرة في الوقت والجهد سيتم الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات أخرى تخدم تحسين مستوى تقديم الخدمات.



وأعلن الدكتور سيد إسماعيل، أن حجم المشروعات التي تم تنفيذها بالقطاع منذ عام 2014، وحتى تاريخه تعد طفرة غير مسبوقة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف زيادة نسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسينها، وتقديم الدعم المؤسسي للجهات التشغيلية للحفاظ علي تلك الاستثمارات، مضيفاً أن
الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات يستلزم وضع الخطط والاستراتيجيات للتشغيل السليم لتلك المرافق التي تولت الدولة تنفيذها، ومشيدا
بدور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في متابعة ومراقبة أداء التشغيل لكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وموجهاً
بضرورة متابعة تشغيل تلك المحطات بشكل دوري لضمان استدامة تقديم الخدمات والحفاظ علي أداء التشغيل لها.



وخلال الزيارة، تفقد الدكتور سيد إسماعيل والوفد المرافق، محطة معالجة نوسا الغيط بسعة 10000 م٣/يوم قابلة للتوسع إلى 15000 م٣/یوم، ومحطة معالجة شبراويش بسعة 7500 م٣/يوم قابلة للتوسع إلى
10000 م٣/يوم،
وتمت الإشادة
بجودة تنفيذ الأعمال والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في محطات المعالجة، كما ناقش إسماعيل منظومة المراقبة والتحكم SCADA التي تم استخدامها في المحطات بغرض تسهيل أعمال التشغيل والمتابعة الدورية لكافة وحدات المحطة، مؤكدا
على ممثلي الشركة ضرورة توفير الكوادر الفنية المطلوبة لاستلام الأعمال والحفاظ عليها، كما تفقد
المباني المدنية والكهروميكانيكية ووحدات المعالجة الأولية والثنائية المتقدمة، ووحدات تجفيف الحمأة.



وناقش الدكتور سيد إسماعيل، العاملين بالمعامل حول أساليب التحاليل اليومية، والأسبوعية لعينات مياه الصرف الخام، والصرف المعالج، والتي تعتبر هي المؤثر الرئيسي على التشغيل اليومي للمحطات ومتابعة ومراقبة كفاءة عمليات المعالجة، وتحقيق متطلبات القوانين والإجراءات المنظمة في ذات الشأن، مؤكداً على العاملين بالمعمل، وممثلى الشركة، والمعمل المركزي، والمقاول بضرورة المتابعة الدورية، وتوفير كافة الكيماويات والمهمات المطلوبة لأعمال التشغيل اليومي بالمحطات، ورفع قدرات العاملين بالمعامل للتعامل مع التحديات المفاجئة والتخطيط الجيد للتغلب عليها.



وتابع الدكتور سيد إسماعيل، أثناء الزيارة، سير العمل بالإدارة العامة للخط الساخن، حيث أوضح ممثلو شركة مياه الدقهلية آلية التعامل مع البلاغات والشكاوى التي ترد في اليوم الواحد، وقدرة الإدارة على استقبالها، وكيفية إدارتها والرد عليها وتسجيلها على البرنامج الخاص بها.



واطمأن نائب وزير الإسكان، على سير العمل، ومعدلات حل البلاغات والشكاوى للمواطنين، موجهاً بأهمية رضاء المواطنين في المقام الأول، تأكيدا على جودة تقديم الخدمات وحل المشكلات، لأن ذلك المؤشر والمقياس الأهم لتحقيق نتائج ايجابية للشركة، مبينا اهمية الخط الساخن، والذي يعتبر حلقة الوصل بين الشركة والمواطن، كما أشاد بالتجهيزات والاستعدادات القائمة، وخطط التطوير المقترحة لزيادة القدرة الاستيعابية للإدارة، وتعجيل الرد على البلاغات.



وتفقد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، المركز الإقليمي للتدريب بمقر الشركة، والذي يستهدف توفير البيئة الملائمة لعقد الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات الفنية، والتعاقدية والمالية، والمؤسسية، وذلك بالتنسيق مع
إدارات الشركة، حيث استعرض مسئولو المركز حجم التعاون مع مختلف الجهات، من الجامعات، والمؤسسات التعليمية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي المجاورة، لعقد الدورات التدريبية للعاملين بتلك الجهات في مختلف المجالات، كما أوضحوا
البرامج التدريبية والتعليمية والأكاديمية التي يتم تقديمها بالتعاون مع الجهات المتخصصة من خلال بروتوكولات تعاون مشتركة.




ثم تفقد " إسماعيل" المكتبة الرقمية والورقية داخل المركز،
مؤكداً أهمية إنشاء وتطوير المركز لاستضافة أي دورات تدريبية تساهم في رفع قدرات العاملين بالشركة، او مختلف الجهات الأخرى ومشددا على ضرورة الاهتمام بالعامل البشري وتطوير أدائه.



ثم تفقد نائب وزير الإسكان ومرافقوه،
معمل الصرف الصحي المركزي بالشركة، والذي تم افتتاحه خلال عام 2019، وتابع
حجم العمل الذي يقوم به المعمل في إدارة وجمع وتحليل عينات لعدد 50 محطة معالجة صرف صحي، بخلاف الجاري تنفيذه حالياً، ومخطط دخوله الخدمة، وكذلك المنشآت الصناعية المختلفة على مستوى المحافظة، حيث أشار مسئولو المعمل إلي بروتوكولات التعاون مع الجامعات لتحليل العينات المرتبطة بالبحث العلمي.



وتجول " إسماعيل" بمعامل التحليل الميكروبيولوجي، والمواد العضوية وغير العضوية، وأشاد
بالتجهيزات المتبعة في المعامل والإجراءات الوقائية، وناقش ممثلي الشركة في الأساليب المتبعة في تحليل العينات، والإجراءات القياسية المتبعة في تجميع ونقل وحفظ وتحليل العينات، مؤكداً
أن المعمل يعتبر هو مقياس نجاح الشركة في أعمال التشغيل اليومية لكافة المحطات نطاق تشغيل الشركة، وأهمية الربط بين نتائج المعمل، وقطاع التشغيل والصيانة في المحطات بغرض تحسين أسلوب التشغيل، وترشيد استهلاك الطاقة، وضمان استدامة الخدمة، والحفاظ على الاستثمارات.



جدير بالذكر، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي بـ 6 محافظات تشمل «الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط»، يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة.
















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