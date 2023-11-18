مسيرة القيامة.. الإثارة والغموض فى رواية مايكل كونيلى الأكثر مبيعًا

MENAFN - Youm7) يعرف الكاتب الأمريكى مايكل كونيلى بأنه واحد من أكثر الكتاب مبيعًا في الولايات المتحدة واليوم تحقق روايته مسيرة القيامة أو RESURRECTION WALK مبيعات كبيرة حتى أنها انضمت إلى قائمة نيويورك تايمز ليواصل المؤلف الأكثر مبيعا مايكل كونيلي تواجده بهذه القائمة بروايته الجديدة.

الرواية تدور في أجواء من الإثارة وهي من النوعية المفضلة للكاتب مايكل كونيلى الذى يفضل الكتابة عن قضية يتم التحقيق فيها وتتبع خيوطها، والأحداث تبدأ عند ميكي هالر الذى يستعين بأخيه غير الشقيق، هاري بوش، لإثبات براءة امرأة أدينت بقتل زوجها.

يبدأ ميكي هالر مشواره ليتولى القضية الصعبة حيث تبدو فرص الفوز واحد فى المليون فبعد إخراج رجل مدان ظلمًا من السجن، يتلقى سيلًا من المناشدات من السجناء الذين يدعون براءتهم وهنا يستعين بأخيه غير الشقيق، المحقق المتقاعد بشرطة لوس أنجلوس هارى بوش، للتخلص من هذه المناشدات مع العلم أن معظم الادعاءات كاذبة.

يسحب بوش إبرة من كومة القش، بإعادة التحقيق في شأن امرأة مسجونة لقتلها زوجها، نائب عمدة المدينة، لكنها لا تزال مصرة على براءتها ويراجع بوش القضية ويكتشف عناصر غير منطقية ترجح براءة هذه السيدة ومن ثم يتولى القضية.

يواجه هالر معركة شاقة في المحكمة، حيث يدخل منافسة قوية مع محامى الخصوم ديفيد جالوت غير أن الطريق لكل من المحامي والمحقق يبقى محفوفا بالمخاطر بسبب أولئك الذين لا يريدون إعادة فتح القضية والذين لن يتوقفوا عن أي شيء يخدم مصالحهم لمنع فريق هالر وبوش من العثور على الحقيقة حيث تظهر رواية Resurrection Walk، الكثير من المكائد والدراما في قاعة المحكمة.