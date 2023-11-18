مسيرة القيامة.. الإثارة والغموض فى رواية مايكل كونيلى الأكثر مبيعًا

(MENAFN
- Youm7) يعرف الكاتب الأمريكى مايكل كونيلى بأنه واحد من أكثر الكتاب مبيعًا في الولايات المتحدة واليوم تحقق روايته مسيرة القيامة أو RESURRECTION WALK مبيعات كبيرة حتى أنها انضمت إلى قائمة نيويورك تايمز ليواصل المؤلف الأكثر مبيعا مايكل كونيلي تواجده بهذه القائمة بروايته الجديدة.
الرواية تدور في أجواء من الإثارة وهي من النوعية المفضلة للكاتب مايكل كونيلى الذى يفضل الكتابة عن قضية يتم التحقيق فيها وتتبع خيوطها، والأحداث تبدأ عند ميكي هالر الذى يستعين بأخيه غير الشقيق، هاري بوش، لإثبات براءة امرأة أدينت بقتل زوجها.
يبدأ ميكي هالر مشواره ليتولى القضية الصعبة حيث تبدو فرص الفوز واحد فى المليون فبعد إخراج رجل مدان ظلمًا من السجن، يتلقى سيلًا من المناشدات من السجناء الذين يدعون براءتهم وهنا يستعين بأخيه غير الشقيق، المحقق المتقاعد بشرطة لوس أنجلوس هارى بوش، للتخلص من هذه المناشدات مع العلم أن معظم الادعاءات كاذبة.
يسحب بوش إبرة من كومة القش، بإعادة التحقيق في شأن امرأة مسجونة لقتلها زوجها، نائب عمدة المدينة، لكنها لا تزال مصرة على براءتها ويراجع بوش القضية ويكتشف عناصر غير منطقية ترجح براءة هذه السيدة ومن ثم يتولى القضية.
يواجه هالر معركة شاقة في المحكمة، حيث يدخل منافسة قوية مع محامى الخصوم ديفيد جالوت غير أن الطريق لكل من المحامي والمحقق يبقى محفوفا بالمخاطر بسبب أولئك الذين لا يريدون إعادة فتح القضية والذين لن يتوقفوا عن أي شيء يخدم مصالحهم لمنع فريق هالر وبوش من العثور على الحقيقة حيث تظهر رواية Resurrection Walk، الكثير من المكائد والدراما في قاعة المحكمة.
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