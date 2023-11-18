دراسة: الأوروبيون استخدموا الرماح للصيد قبل 30 ألف عام

MENAFN - Youm7) أكدت دراسة بلجيكية جديدة أن سكان العصر الحجرى فى بلجيكا كانوا يمارسون الصيد باستخدام رمى الرمح منذ أكثر من 30 ألف عام، وهو أقدم دليل معروف على وجود مثل هذا السلاح في أوروبا.

وبعد دراسة على أكثر من 300 قطعة أثرية من الصوان معروفة سابقًا تم العثور عليها في الموقع الأثري لقناة مايسيير في جنوب بلجيكا، وثق فريق بحث أن 17 قطعة بها كسور صغيرة تشير إلى أنها كانت موضعا لمقذوفات من نوع ما.

وقال المؤلف الأول للدراسة جوستين كوب، عالم الآثار في جامعة لييج في بلجيكا، لموقع Live Science: "قناعتي هي أن جميعهم من رماة الرمح".

وبحسب الدراسة، فإن نقاط الصوان من موقع قناة مايسيير، بالقرب من بلدة مونس ونهر هاين، تظهر أن الناس فى عصور ما قبل التاريخ كانوا يصطادون هناك باستخدام رماة الرمح منذ ما بين 28 ألف و31 ألف سنة، وأضاف أنهم على ما يبدو فضلوا هذه الأسلحة على أنواع أخرى من الأسلحة المقذوفة، مثل الرماح والأقواس والسهام.

وكتب المؤلفون أنه حتى الآن، يعتقد أن أقدم دليل مباشر على رماة الرمح فى أوروبا كان عبارة عن نقاط حجرية من كهف بلاكارد في جنوب غرب فرنسا يعود تاريخها إلى ما بين 17000 و18000 سنة مضت، ومع ذلك، فإن أقدم دليل على وجود الأقواس والسهام في أوروبا يعود إلى 54000 سنة مضت.

وكتب الباحثون أن الدراسة الجديدة حول مصنوعات الصوان في قناة مايسيير، والتى نشرت في 25 أكتوبر في مجلة التقارير العلمية، "تؤكد الدراسة أن تواريخ استخدام قاذف الرمح في أوروبا أقدم بأكثر من 10 آلاف عام".