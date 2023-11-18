ماذا يقرأ الغرب؟ روايات تتصدر الأكثر مبيعًا فى قائمة نيويورك تايمز

MENAFN - Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وخلال السطور المقبلة نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.

رواية لهب الحديد



جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيوويرك تايمز، رواية "لهب الحديد" بواسطة ريبيكا ياروس،

فيدور الكتاب حول امراة يتطلب منها خيانة الرجل الذي تحبه.

لهب الحديد رواية "الجناح الرابع"

جاءت فى المرتبة الثانية، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، الذى يحث بطل الرواية فيوليت سورينجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.

الجناح الرابع رواية "مسيرة القيامة"



جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، رواية مسيرة القيامة بواسطة مايكل كونيلي، فهو الكتاب السابع في سلسلة لينكولن المحامي، وتدور حوةل تعاون "هالر وبوش" لإثبات براءة امرأة في السجن بتهمة قتل زوجها.

مسيرة القيامة رواية "تبادل"

جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، رواية "تبادل" بواسطة جون جريشام، وتدور حول البطل "ميتش ماكدير" الذى أصبح الآن شريكًا فى أكبر شركة محاماة فى العالم، يتعرض لمؤامرة شريرة.

تبادل رواية المكتبات والعظام

جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة، رواية المكتبات والعظام، بواسطة ترافيس بالدرى، وتدور حول إصابة شخص فى معركة ببلدة شاطئية هادئة تسمى Murk.

المكتبات والعظام



