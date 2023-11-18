ماذا يقرأ الغرب؟ روايات تتصدر الأكثر مبيعًا فى قائمة نيويورك تايمز

(MENAFN
- Youm7) أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، وخلال السطور المقبلة نستعرض تلك القائمة التى تصدرت المبيعات فى الغرب.
رواية لهب الحديد
جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيوويرك تايمز، رواية "لهب الحديد" بواسطة ريبيكا ياروس،
فيدور الكتاب حول امراة يتطلب منها خيانة الرجل الذي تحبه.
لهب الحديد رواية "الجناح الرابع"
جاءت فى المرتبة الثانية، رواية "الجناح الرابع"، بواسطة ريبيكا ياروس، الذى يحث بطل الرواية فيوليت سورينجيل على أن تصبح مرشحة لنخبة فرسان التنانين.
الجناح الرابع رواية "مسيرة القيامة"
جاءت في المرتبة الثالثة من قائمة نيويورك تايمز، رواية مسيرة القيامة بواسطة مايكل كونيلي، فهو الكتاب السابع في سلسلة لينكولن المحامي، وتدور حوةل تعاون "هالر وبوش" لإثبات براءة امرأة في السجن بتهمة قتل زوجها.
مسيرة القيامة رواية "تبادل"
جاءت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، رواية "تبادل" بواسطة جون جريشام، وتدور حول البطل "ميتش ماكدير" الذى أصبح الآن شريكًا فى أكبر شركة محاماة فى العالم، يتعرض لمؤامرة شريرة.
تبادل رواية المكتبات والعظام
جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة، رواية المكتبات والعظام، بواسطة ترافيس بالدرى، وتدور حول إصابة شخص فى معركة ببلدة شاطئية هادئة تسمى Murk.
المكتبات والعظام
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