رواية دكتور زيفاجو.. منعها الاتحاد السوفيتى وتحولت لفيلم حصد 5 جوائز أوسكار

MENAFN - Youm7) "دكتور زيفاجو" للكاتب بوريس باسترنا .. الرواية التي تحكى عن الطبيب الواقع فى حب امرأتين خلال عقود الثورات والقمع الشيوعى، فهى الرواية التى تحدت الشيوعية فى عقر دارها، وانتقدت البلاشفة، ليمنعها الاتحاد السوفيتى عام 1958، على عكس المخابرات البريطانية التى ساعدت فى نشرها لتستخدمها كسلاح دعائى قوي.

بعد عام من نشر الرواية التى ظهرت للنور عام 1957 خارج روسيا منح باسترناك جائزة نوبل للآداب، لكنه رفضها رغم سعادته التي عبر عنها في خطاب أرسله للأكاديمية السويدية، وذلك نظرًا لانتقاد الكبير الذى تعرض له من قبل الاتحاد السوفيتى، وتحولت روابته إلى فيلم سينمائى في 1965م، أى بعد رحيله بخمس سنوات، بطولة الفنان الكبير عمر الشريف، وحصد الفيلم 5 جوائز أوسكار، ونشرت الرواية في الاتحاد السوفيتى بعد رحيله بـ 27 عاما، أى فى عام 1987م.

دكتور زيفاجو

كما استخدمتها إيطاليا ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية لتقوم بنشرها فى موسكو والدول التابعة للاتحاد السوفيتي، لتتصدر الرواية قائمة أكثر الكتب مبيعًا لمدة ستة أشهر فى صحيفة نيويورك تايمز، وتم تحويلها لفيلم من إخراج ديفيد لين فيلمًا بنفس الاسم، وحصد بها خمس جوائز أوسكار.

ويعتبر بوريس باسترناك واحدا من من بين أربعة فائزين بجائزة نوبل أجبرتهم السلطات الحكومية على رفض الجائزة وفقا لموقع جائزة نوبل.

نشأ باسترناك في أسرة روسية وكان والده، ليونيد، أستاذًا في الفن وفنانًا مشهورًا، ورسام بورتريه للروائي ليو تولستوي والشاعر راينر ماريا ريلكه، والملحن سيرجي راتشمانينوف، وجميعهم ضيوف دائمون في منزله، وكانت والدته عازفة البيانو روزا كوفمان.

خطط باسترناك نفسه لمهنة موسيقية، على الرغم من أنه كان شاعرا مبكرا. درس النظرية الموسيقية والتأليف الموسيقي لمدة ست سنوات، ثم تحول فجأة إلى دورات الفلسفة في جامعة موسكو وجامعة ماربورج فى ألمانيا بعد أن تم تجريده من الأهلية للخدمة العسكرية، عمل في مصنع كيميائي في جبال الأورال خلال الحرب العالمية الأولى وبعد الثورة البلشفية عمل في مكتبة مفوضية التعليم السوفييتية وفقا لموسوعة بريتانيكا.