شاهد آخر أعمال الفنان الشاب عصران عبد الفتاح قبل وفاته فى حادث أليم بقنا

MENAFN - Youm7) ننشر آخر جدارية للفنان التشكيلى عصران عبد الفتاح، الذى رحل عن عالمنا أمس متأثراً بإصابته فى حادث أليم فى قنا، وكانت تلك الجدارية ضمن ما قدمه الفنان الشباب بمعرض أبو ظبى للكتاب خلال شهر مايو الماضى، والتى تصور "عميد الأدب العربى" الدكتور طه حسين.

عصران عبد الفتاح لوحة

من جهته قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلي ، كالصدمة جاء خبر وفاة الفنان عصران عبدالفتاح حيث كان القطاع منذ اللحظات الأولى متابعاً ومتواصلاً مع أحد أقاربه وحتى منتصف اليوم وكانت الأخبار أنه فى تحسن، لكنها مشيئة الله ولا يسعنى سوى الرضا بقضاءه وأن ندعوا له بالرحمة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأضاف "قانوش"، أنه فور إخطارنا بإصابة الفنان الشاب في حادث قطار وجهت بالتواصل الفوري مع أسرته، لمتابعة حالته الصحية وزيارته حين يسمح بذلك، وأن يتم الاستعداد للقيام بأية إجراءات قد تطلب من القطاع، لكن الموت لم يمهلنا للوقوف بجانبه في هذه الظروف العصيبة، فإلى رحمة الله إرتقى وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ومن جانبها نعت الدكتورة صفية القبانى، نقيب التشكيليين، ومجلس اداره

والجمعية العموميه (فناني مصر التشكيليين )الفنان الشاب عسران

عبد الفتاح

الذي

توفي أمس المستشفي المرزوقي بقنا

بعد يومين في

غيبوبه تامة بعد حادث قطار اليم.

المهندس عسران عبدالفتاح، صاحب الـ36 عامًا، ولد في قرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط في محافظة قنا، ومقيم بمحافظة الأقصر التي تخرج من كليتها الفنون الجميلة، وكان يعمل مهندسًا بهيئة المجتمعات العمرانية، ومؤسسًا لمرسم فني لتدريب أطفال الصعيد على الرسم.