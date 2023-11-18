شاهد آخر أعمال الفنان الشاب عصران عبد الفتاح قبل وفاته فى حادث أليم بقنا

(MENAFN
- Youm7) ننشر آخر جدارية للفنان التشكيلى عصران عبد الفتاح، الذى رحل عن عالمنا أمس متأثراً بإصابته فى حادث أليم فى قنا، وكانت تلك الجدارية ضمن ما قدمه الفنان الشباب بمعرض أبو ظبى للكتاب خلال شهر مايو الماضى، والتى تصور "عميد الأدب العربى" الدكتور طه حسين.
عصران عبد الفتاح لوحة
من جهته قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلي ، كالصدمة جاء خبر وفاة الفنان عصران عبدالفتاح حيث كان القطاع منذ اللحظات الأولى متابعاً ومتواصلاً مع أحد أقاربه وحتى منتصف اليوم وكانت الأخبار أنه فى تحسن، لكنها مشيئة الله ولا يسعنى سوى الرضا بقضاءه وأن ندعوا له بالرحمة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأضاف "قانوش"، أنه فور إخطارنا بإصابة الفنان الشاب في حادث قطار وجهت بالتواصل الفوري مع أسرته، لمتابعة حالته الصحية وزيارته حين يسمح بذلك، وأن يتم الاستعداد للقيام بأية إجراءات قد تطلب من القطاع، لكن الموت لم يمهلنا للوقوف بجانبه في هذه الظروف العصيبة، فإلى رحمة الله إرتقى وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ومن جانبها نعت الدكتورة صفية القبانى، نقيب التشكيليين، ومجلس اداره
والجمعية العموميه (فناني مصر التشكيليين )الفنان الشاب عسران
عبد الفتاح
الذي
توفي أمس المستشفي المرزوقي بقنا
بعد يومين في
غيبوبه تامة بعد حادث قطار اليم.
المهندس عسران عبدالفتاح، صاحب الـ36 عامًا، ولد في قرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط في محافظة قنا، ومقيم بمحافظة الأقصر التي تخرج من كليتها الفنون الجميلة، وكان يعمل مهندسًا بهيئة المجتمعات العمرانية، ومؤسسًا لمرسم فني لتدريب أطفال الصعيد على الرسم.
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