يعنى إيه ميزة Notes الجديدة فى نتائج محرك بحث جوجل.. وكيف تعمل؟

MENAFN - Youm7) في خطوة لتعزيز تجربة المستخدمين، قدمت جوجلميزة جديدة تسمى Notes لنتائج البحث، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين ترك التعليقات وقراءتها مباشرة على نتائج البحث، ما يؤدي إلى إنشاء نظام أساسي ديناميكي لمشاركة الأفكار والآراء على صفحات الويب.ويتم حاليًا اختبار الميزة في Google Search Labs، ومن المتوقع أن يتم طرحها لجميع المستخدمين في الأشهر المقبلة، ولاستخدام هذه الميزة، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى الضغط على زر "الملاحظات" المخصص والمعروض أسفل نتائج البحث ذات الصلة، ويفتح هذا الإجراء لوحة حيث يمكن للمستخدمين التعليق بحرية على صفحة الويب المقابلة، ومشاركة تجاربهم وآرائهم ورؤاهم مع الآخرين.ولضمان تبادل الأفكار بشكل بناء ومحترم، قامت جوجل بتطبيق نظام الإشراف، ويؤدي هذا إلى حماية سلامة الميزة من خلال إزالة التعليقات التي تنتهك إرشادات المجتمع، مثل تلك التي تعتبر غير مرغوب فيها أو مسيئة أو غير قانونية.إليك كيفية عمل ميزة الملاحظات

1. عند إجراء بحث على Google، قد ترى زر "ملاحظات" أسفل بعض النتائج.

2. انقر فوق الزر "ملاحظات" لفتح لوحة يمكنك من خلالها قراءة التعليقات وترك التعليقات حول صفحة الويب. 3. يمكنك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك لترك التعليقات، أو يمكنك ترك تعليقات مجهولة المصدر. 4. تخضع التعليقات للإشراف، وسوف تقوم Google بإزالة أي تعليقات تعتبر غير مرغوب فيها أو مسيئة أو غير قانونية.