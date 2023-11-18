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كل ما تحتاج معرفته عن Microsoft Copliot وطرق الاستفادة منه لمستخدمى ويندوز 10

11/18/2023 4:20:15 AM
(MENAFN- Youm7) قدمت مايكروسوفت Copilot في ويندوز بشكل تجريبي، ولكن سيمتد نشر Copilot إلى الأجهزة التي تعمل بإصدارات Home والإصدارات Pro غير المُدارة من Windows 10، الإصدار 22H2 قريبًا، فيما سيتم تنفيذ استراتيجية الطرح، التي تستفيد من تقنية طرح الميزات الخاضعة للتحكم (CFR)، تدريجيًا على مدار عدة أشهر.
والجدير بالذكر أن الإصدار الأولي يستثني الأجهزة التي تعمل بإصدارات Enterprise أو Education من Windows 10، الإصدار 22H2، بالإضافة إلى أجهزة Pro المُدارة. كيفية الاستفادة من الميزة

يمكن للمستخدمين المتحمسين لتجربة Copilot على الأجهزة المؤهلة، الحصول على إمكانية الوصول من خلال الانتقال إلى

الإعدادات > التحديث والأمان > Windows Update. وهنا، يمكنهم تمكين "الحصول على آخر التحديثات بمجرد توفرها" والمتابعة إلى التحقق من وجود تحديثات. أماكن التوافر

وسيكون لمعاينة Copilot في نظام التشغيل Windows 10 إصدار عالمي تدريجي، يستهدف أسواقًا محددة في البداية، تشكل أمريكا الشمالية، إلى جانب أجزاء من آسيا وأمريكا الجنوبية، المناطق الأساسية التي ستتوفر فيها معاينات Copilot في Windows.

بالنسبة لأولئك المهتمين باستكشاف Copilot على Windows 10، الإصدار 22H2 اليوم، يتم منح الوصول من خلال قناة Release Preview في برنامج Windows Insider for Business. كيفية استخدام Microsoft Copliot

لبدء استخدام برنامج Copilot، يحتاج المستخدمون إلى النقر فوق أيقونة Copilot الموجودة على شريط المهام، ويفتح هذا الإجراء نافذة دردشة، مما يمكّن المستخدمين من إدخال الاستعلامات أو الطلبات.

ويستجيب Copilot من خلال تقديم المعلومات أو الاقتراحات ذات الصلة التي تتماشى مع أهداف الموظفين، وعلاوة على ذلك، يتوفر للمستخدمين خيار التفاعل مع Copilot باستخدام الأوامر الصوتية من خلال النقر على أيقونة الميكروفون داخل نافذة الدردشة، وتهدف هذه الواجهة إلى تحسين تجربة المستخدم والإنتاجية داخل بيئة Windows 10.







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