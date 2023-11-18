كل ما تريد معرفته عن أدوات تحرير الصور والفيديو بالذكاء الاصطناعى من فيس بوك

MENAFN - Youm7) أعلنت شركة ميتاأدوات تحرير الفيديو الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، Emu Edit وEmu Video ، وتمكن هذه الميزات المستخدمين من اختبار مهاراتهم فى تحرير الفيديو، وفقا لتقرير indiatoday .فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg مؤخرًا أن فيس بوك وإنستجرام سيمنحان المستخدمين الفرصة لاختبار مهاراتهم فى تحرير الفيديو وتوليد الأفكار، وأعلنت ميتا مؤخرًا عن إمكانات جديدة مبنية على Emu، وهو نموذجها الأساسى لتوليد الصور، والذى سيكون متاحًا للمستخدمين قريبًا.Emu Edit وEmu Video

أول ما يصل هو Emu Edit، وهي أداة تتيح لك "تعديل الصور بدقة بناءً على مدخلات النص"، وهذا يعنى أنه يمكنك ببساطة كتابة وصف لما تريد تغييره فى صورتك، وسيقوم برنامج Emu Edit بعمله السحرى لتحقيق ذلك.



على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن تجعل عيون قطتك تتألق أو تعطي صورة الشاطئ الخاصة بك غروبًا أكثر حيوية، فما عليك سوى إخبار Emu Edit، وسوف تتولى الباقي.ويعد أحد الأشياء التي تميز Emu Edit عن الآخرين هو أنك لن تضطر إلى تحديد المنطقة التي تريد تغييرها يدويًا في الفيديو، وإن مجرد الكتابة لتحديد هوية قطة في الموجه يكفي، وستكون أداة الذكاء الاصطناعي قادرة على اكتشاف القطة في الفيديو.أداة Emu Video





بعد ذلك، لدينا Emu Video، الذي لديه القدرة على إحداث ثورة في صناعة الفيديو، باستخدام هذه الميزة، ستتمكن من إنشاء مقاطع فيديو من المطالبات النصية أو الصور المرجعية أو حتى مزيج من الاثنين معًا، لذا، إذا كنت تحلم دائمًا بأن تركب قطتك لوح التزلج أو يرقص كلبك على أغنيتك المفضلة، فإن Emu Video هو صديقك المفضل الجديد.متى ستصل أدوات الذكاء الاصطناعي هذه؟





على الرغم من أن ميتا لم تعلن عن تاريخ إصدار محدد حتى الآن، إلا أنها تعمل على دمج هذه الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في فيسبوك وانستجرام ، لذلك يمكننا أن نتوقع رؤيتها قريبًا.