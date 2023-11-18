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لمواجهة تكلفة المعيشة.. فقراء بريطانيا يفصلون الثلاجات

11/18/2023 4:18:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لجأت ملايين الأسر في المملكة المتحدة إلى "إجراءات يائسة"، مثل إيقاف تشغيل ثلاجاتهم، لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة، وفقا لدراسة جديدة أجرتها مؤسسة "جوزيف راونتري" الخيرية (JRF).

ووجد التقرير، الذي نقلته صحيفة الغارديان يوم الثلاثاء، أنه في أكتوبر الماضي، تكبدت ربع الأسر ذات الدخل المنخفض في المملكة المتحدة (2.8 مليون) ديونا لدفع ثمن الغذاء، وباع الثلث ممتلكاته لجمع الأموال، واستخدمت واحدة من كل ستة أسر ما يسمى بـ "الغرف الدافئة" المجتمعية.

وكانت أربع من كل خمس أسر تحصل على الائتمان الشامل، تعاني من نقص طعام وتطفئ التدفئة ولا تستبدل الملابس البالية. وقال ما يقرب من مليون أسرة أنه منذ شهر مايو اضطروا إلى فصل ثلاجتهم لأول مرة.

ووفقا لمؤسسة JRF، ظلت أكثر من سبعة ملايين أسرة بدون طعام آمن وغيره من الضروريات في الأشهر الستة الماضية، على الرغم من الدعم الحكومي لتكاليف المعيشة.

ونُقل عن بيتر ماتيتش، كبير المحللين في مؤسسة JRF، قوله: "إن قيام ملايين الأسر بفصل ثلاجاتهم هو الفصل الأخير في قصة طويلة الأمد من المشقة. يتعرض الناس لخطر الإصابة بالمرض بسبب تناول الأطعمة الفاسدة وعدم وجود طعام صحي وطازج". وحذر من أن هذا يهدد بإلحاق ضرر دائم بصحة الملايين.

وأشار التقرير إلى أن هناك مخاوف متزايدة بشأن انخفاض المساعدات المالية للأسر ذات الدخل المنخفض، والتي من المتوقع أن تعلنها الحكومة في بيان الإنفاق الخريفي الأسبوع المقبل.

وقال ماتيتش: "من غير المعقول أن تفكر الحكومة في خفض إعانات الأسر المتعثرة لتمويل التخفيضات الضريبية". RT

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