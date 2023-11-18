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مجلة والت ديزني توقف إعلاناتها في X بسبب تصريحات ماسك عن اليهود

11/18/2023 4:18:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قررت شركة والت ديزني، وشركتا IBM وApple، تعليق إعلاناتها على شبكة التواصل الاجتماعي X بعد تصريحات لمالكها إيلون ماسك بشأن اليهود.

أفادت بذلك أمس الجمعة، مجلة Hollywood Reporter، وذكرت أن ماسك سبق أن تعرض لانتقادات بسبب تعليقه على منشور أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، الذي كتب أن الأوساط اليهودية تروج لنفس الكراهية تجاه "الأشخاص البيض" التي تطالب بإيقافها تجاه اليهود أنفسهم.

وأعرب ماسك عن موافقته على هذا التصريح. وأعلن ماسك كذلك أنه سيتم حظر أي مستخدم لشبكته الاجتماعية X، إذا قام علنا بدعم الإبادة الجماعية لأي مجموعة عرقية.

ووفقا لمقالة المجلة، تعتبر شركتا Disney وApple من بين أكبر أصحاب الإعلانات على شبكة X الاجتماعية، ويشكل رفضهما التعاون "قلقا خاصا" لإدارة X. ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من Disney بشأن تعليق الإعلانات.

في وقت سابق، أعلنت شركة التكنولوجيا متعددة الجنسيات IBM عن تعليق إعلاناتها على الشبكة الاجتماعية X. وحدث هذا بعد عرض إعلانات الشركة بجوار منشورات مؤيدة للنازية حسب زعمها. RT

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