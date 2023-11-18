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ماسك يهدد الشركات التي عارضته بدعوى قضائية

11/18/2023 4:18:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن شبكة X للتواصل الاجتماعي سترفع دعوى قضائية "نووية حرارية" ضد جميع المؤسسات التي عارضتها بذريعة تصريحات "معادية للسامية" من قبل ماسك.

يوم أمس الجمعة، ذكرت صحيفة هوليوود ريبورتر، أن شركات الأفلام Warner Bros. وSony Pictures وParamount وLionsgate علقت إعلاناتها على شبكة التواصل الاجتماعي X بعد أن أدلى مالكها إيلون ماسك، بتصريحات "معادية للسامية" حول اليهود، حسب زعمها. كما اتخذت شركات مثل والت ديزني، وكذلك شركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات IBM وApple، قرارات مماثلة.


وكتب ماسك في X: "سيتم رفع دعوى قضائية في يوم الاثنين بهذا الخصوص. سترفع شركة X Corp دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام وكل من شارك في هذا الاعتداء الاحتيالي على شركتنا".

وسبق أن تعرض ماسك لانتقادات حادة بسبب تعليق نشره أحد المستخدمين، وهو ما اعتبره الكثيرون مظهرا من مظاهر الخطاب المعادي للسامية. وذكر البيت الأبيض أنه أخذ بالاعتبار تصريحات ماسك.

ووسط الانتقادات الموجهة له يوم الجمعة، كتب ماسك أنه سيتم حظر أي مستخدم يجرؤ على دعم الإبادة الجماعية علنا على شبكته الاجتماعية.RT

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