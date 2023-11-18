بمواجهة التذبذب المطري.. المياه تتجهز للسيناريوهات كافة

MENAFN - Alghad Newspaper) إيمان الفارس

وسط نداءات أممية حذرت من تهديدات الجفاف الذي يجابه المنطقة، ومن ضمنها الأردن، أكدت مصادر مطلعة في وزارة المياه والري- سلطة المياه، "جاهزية خططها وسيناريوهاتها لمحاكاة أي استثناءات موسمية قد تتخلل الموسم الشتوي الحالي 2023-2024".



وفيما حذر التقرير الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من التهديدات المتمثلة في تواتر حالات الجفاف، واستمراريتها لفترات أطول بمختلف دول العالم، ومن ضمنها الأردن، أشارت مصادر الوزارة- سلطة المياه، في تصريحات لـ"الغد"، إلى جاهزية الخطط والسيناريوهات للتعامل مع أي تذبذب للهطولات المطرية التي قد تتخلل الموسم المطري الحالي.

وفي حين لفت التقرير، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، إلى النتيجة الحتمية الأكثر شدة، والناجمة عن تغير المناخ والمتمثلة في حالات الجفاف، أبدت مصادر "المياه" عن أملها بأن يكون الموسم الشتوي الحالي 2023-2024، غنيا وذا أداء جيد.



وقالت المصادر، إن خطط "المياه" يتم تنفيذها بخطى ثابتة ووفق البرامج المحددة، والهادفة بأكملها لتوفير كميات المياه المهدورة من خلال خفض الفاقد بنوعيه الإداري والفيزيائي، وذلك توازيا ومحاولات تأمين كميات إضافية عبر مصادر مياه جديدة.



وأضافت، أن حجم المياه المخزنة حاليا في السدود الرئيسية، يبلغ نحو 70 مليون متر مكعب، معادلة ما نسبته 24 % من إجمالي سعتها التخزينية البالغة 280 مليون متر مكعب، وفق الأرقام الرسمية.



وأكدت "وادي الأردن"، في وقت سابق، أهمية المحافظة على مخازين السدود الحالية، لدورها في رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي، نتيجة تعرضها للاستنزاف بشكل كبير.



ويعتزم قطاع المياه إنجاز مشاريع متعلقة بإنشاء السدود على الأودية الفرعية وإنشاء سدود صحراوية وبرك وحفائر وحواجز مائية في البادية والمناطق الصحراوية، ومتابعة تشغيل تلك المنشآت والمحافظة على ديمومة عملها بصيانتها دوريا.



وتعد السدود من أهم المرافق المائية الفاعلة في قطاع المياه، كونها ذات أهمية إستراتيجية، بخاصة لما تعانيه المملكة من محدودية الموارد المائية، وشح تغذيتها نتيجة لتناقص وتذبذب معدل هطل الأمطار في الأعوام الأخيرة، وتزايد الطلب على المياه في ظل الازدياد السكاني المطرد، وانتعاش الحياة الاقتصادية في مختلف المجالات.



ويعتمد الأردن في موارده المائية بشكل رئيس على الأمطار التي تتفاوت من منطقة لأخرى، حيث تلعب التضاريس دورا مهما في توزيع الهطل المطري.



وعودة للتقرير ذاته الذي تضمن نداءات الأمم المتحدة الأخيرة، فإنه أطلق نداء "اليقظة هذا أعلى وأوضح من أي وقت مضى"، مؤكدا أنه "لن يتم الحد من شدة الجفاف إلا من خلال استعادة النظم البيئية والحد من ارتفاع درجات الحرارة".



وأشار التقرير، في جوابه عن محور حول مستقبل اضطراب الجفاف، إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية ويجعل من الصعب التنبؤ بتوافر المياه، مبينا أن حالات الجفاف ارتفعت بنسبة 30 % تقريبا منذ العام 2000، من حيث العدد والمدة، وذلك مقارنة بفترة الأعوام الـ20 الماضية.



وعلى المدى الطويل، أشار تقرير للمعهد الألماني للتنمية والاستدامة بشأن الجفاف إلى "الاستثمار في أنظمة أفضل للإنذار المبكر لانخفاض مستويات المياه، والتحول بعيدا عن النهج القائم على رد الفعل وعلى الأزمات نحو نهج أكثر استباقية، وعلى المخاطر لإدارة الجفاف".



وتابع "تشير الدراسات العلمية الحديثة حول الجفاف إلى مستقبل محفوف بالمخاطر بالنسبة للعالم وجميع الدول القومية، وهو ما يتجاوز بكثير تلك الموجودة في المناطق القاحلة".

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