استهداف غزة 76.. هل يعكس غضب الاحتلال من صلابة الموقف الأردني؟

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

يعكس قصف المحتل الصهيوني، أول من أمس، محيط المستشفى الميداني الأردني/ غزة 76، حجم غضب الكيان الصهيوني من قوة وصلابة الموقف الأردني تجاه وقف الحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بإدامة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.



وبحسب مراقبين، يعبر هذا العدوان عن مدى انزعاج موقف المحتل المتداعي من الموقف الأردني الصلب والمتصاعد ضد جرائمه في القطاع، ونشاطه الإقليمي والدولي المتقدم في كشف همجية الكيان ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية.



وقالوا، في تصريحات لـ"الغد"، إن استهداف المحتل للمستشفى الأردني يعد جريمة نكراء مرفوضة ومدانة، وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي، داعين الحكومة إلى اتخاذ الخطوات القانونية والسياسية كافة ضد حكومة المحتل، للرد على هذه الجريمة النكراء التي تمثل خروجا على كل القوانين والأعراف والتقاليد، ويعد ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.



وفي هذا الصدد، يقول الوزير الأسبق مجحم الخريشا، إن إسرائيل لم تترك خطا أحمر إنسانيا أو قانونيا إلا وتجاوزته، وترفض أن تستمع للعالم، حيث إن الأردن مستمر في جهده المستهدف تعرية الرواية الصهيونية.



وتابع الخريشا "أن استهداف المستشفى الأردني الميداني، جاء ردا على الدور الأردني الصلب في الكشف للعالم أن ما يقوم به المحتل ليس دفاعا عن النفس؛ بل هي جرائم حرب"، مشيرا إلى أنها حرب تدميرية ووحشية، وستترك أثرا ليس فقط في ما تسببه من كوارث إنسانية، بل تمتد الآثار إلى كل من يريد لهذه المنطقة أن تنعم بالأمن والسلام.



وأوضح "في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال في حربه المستعرة، ويحاول أن يغطي هذه الحرب بسرديته التي لم تعد تقدم أي شيء منطقي، فإن الأردن مستمر في تعريتها وكشف النتائج الدمارية للحرب".



وقال "إن استهداف المستشفى الميداني الأردني يعبر بشكل واضح وصريح عن مدى انزعاج موقف المحتل المتداعي من الموقف الأردني الصلب والمتصاعد ضد جرائمه في القطاع، ونشاطه الإقليمي والدولي المتقدم في كشف همجية الكيان ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية".



من جهته، قال الوزير الأسبق الدكتور وائل عربيات، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يعمل مع شركائه، في توظيف كل الإمكانات من أجل تعرية ما يقوم به الكيان الصهيوني، وما يشكله من خطر كبير على المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها، في ضوء عدم اتخاذ موقف دولي واضح وحاسم ضده، وأيضا يعري منظومة العمل الدولية، ويقول بصراحة إن القانون الدولي والمعايير الإنسانية تطبق وفق هوية الجلاد وهوية الضحية.



وتابع عربيات "استهداف المستشفى الميداني الأردني جاء رد فعل لما يقوم به الأردن من إيصال رسائل للعالم توضح وتكشف زيف سردية الاحتلال في حربه المستعرة على غزة، وضرورة أن يدرك المجتمع الدولي خطورة ما يقوم به الكيان الصهيوني، وما يقوله الأردن هو الحقيقة التي تصف الحال كما هي".



وشدد على أن استهداف المستشفى جاء أيضا بعد انزعاج الاحتلال من الجهد الدبلوماسي الأردني الذي أنتج حالة دولية على مستوى العالم، وأسهم في اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الأردني الذي يطالب بوقف العدوان على غزة، وإيصال المساعدات لسكان القطاع، لافتا إلى أن الجهد الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني واضح، حيث إن جلالته له مكانته واحترامه في العالم، ويعرف العالم أن الأردن صوت للسلام وصوت للعقل.



بدوره، قال عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن ما يجري في غزة أكبر من جريمة حرب، بل هو إبادة جماعية وشرعنة للقوة والغطرسة الصهيونية، وبالتالي دمار كامل على جميع المنشآت والمرافق الحيوية، والمنازل والبيوت والمساجد والكنائس، والذي يقصف كنيسة ومسجدا ليس بعيدا عنه أن يقصف مستشفى أيا كانت صفته أو شكله.



وأشار الغزو إلى أن الكيان الصهيوني بصفته القوة القائمة بالاحتلال، وفق القانون الدولي الإنساني، ووفق اتفاقيات جنيف، ملزمة ليس فقط بتأمين الحماية للمستشفى الميداني، بل بعدم إعاقة المستشفى عن القيام بمهامه وأعماله.



وأكد أن الأردن يقوم بجهود دبلوماسية غير منقطعة بقيادة جلالة الملك، من أجل حشد الموقف الدولي اللازم، والتأثير في الرأي العالمي حتى يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الهمجي الذي لن ينتج إلا المزيد من القتل والدمار.



وتابع "قصف محيط المستشفى الميداني الأردني، يأتي في سياق انزعاج المحتل من الموقف الأردني المبني على تفنيد كل الروايات الصهيونية بخصوص الحرب المستعرة على غزة"، مؤكدا أن هذا الموقف صلب ومستمر وموجه للمجتمع الدولي ولكل الأطراف، وهو موقف مزعج جدا للصهاينة ومغيظ لهم.



وقال "إن استهداف المحتل للمستشفى يعد جريمة نكراء مرفوضة ومدانة، وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي"، داعيا الحكومة إلى اتخاذ الخطوات القانونية والسياسية كافة ضد حكومة المحتل للرد على هذه الجريمة التي تمثل خروجا على كل القوانين والأعراف والتقاليد، ويعد ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.

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