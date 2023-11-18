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منخفض جوي من الدرجة الثالثة الأحد

11/18/2023 4:17:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قال مركز طقس العرب إنه تم تصنيف المنخفض الجوي القادم إلى المملكة وذلك مع ساعات نهار يوم الأحد من الدرجة الثالثة (مُتوسط إلى عالي الفعالية) وفقًا لمقياس شدة المنخفضات الجوية المُبتكر من طقس العرب، ويترافق مع هذا المنخفض كتلة هوائية باردة في طبقات الجوكافة.

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يبدأ الطقس مُستقراً نهار الأحد بوجهٍ عام وتشتد الرياح مع مرور الوقت وتصبح قوية في ساعات النهار وتؤدي إلى حدوث موجات غبارية تكون كثيفة في بعض الأوقات وتتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير خاصة في المناطق الصحراوية.

وبدءاً من ساعات الظهيرة، تبدأ جبهة هوائية باردة بعبور أجواء شمال المملكة بحيث يتحول الطقس في شمال المملكة ليُصبح بارداً وغائماً وعاصفاً وماطراً بمشيئة الله، وتكون هذه الأمطار غزيرة ومُترافقة مع حدوث العواصف الرعدية وتساقط زخات كثيفة من البَرَد خاصة فوق المُرتفعات.

الجبهة الباردة تبدأ بعبور العاصمة ووسط المملكة بعد عصر الأحد

ومع دخولنا في ساعات ما بعد العصر، يستمر عبور ذات الجبهة الهوائية الباردة لتصل إلى المناطق الوسطى والعاصمة، وبناءً على ذلك يُتوقع أن تمتد ذات الأجواء الباردة والغائمة والماطرة إلى هذه المناطق، وتكون مترافقة مع حدوث العواصف الرعدية أحياناً وتساقط لزخات من البَرَد بحيث يكون الطقس عاصفاً ومُمطراً.

ليلة الأحد/الاثنين: يكتمل عبور الجبهة الهوائية الباردة

يبلغ تأثير المُنخفض الجوي ذُروته على المملكة حيث يكتمل عبور الجبهة الهوائية الباردة لأجواء المملكة يمتد بها الطقس البارد والعاصف والغائم والماطر إلى معظم مناطق المملكة وتكون هذه الأمطار غزيرة للغاية خاصة في ساعات الليل الأولى وتترافق مع حدوث عواصف رعدية قوية وتساقط لزخات كثيفة من البَرَد.

وأثناء ذروة المُنخفض الجوي، تتسبب الأجواء المُرافقة إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه وجريان كبير للأودية وتشكل السيول في عموم المناطق المُنخفضة.

تبقى المملكة يوم الاثنين تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة

أما يوم الإثنين، فيُتوقع أن تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة، بحيث تُوالي درجات الحرارة انخفاضها وتكون دون مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً بوجهٍ عام وخاصة فوق المُرتفعات الجبلية وتعبر سحب منخفضة ملامسة لسطح الأرض فوق المُرتفعات الجبلية سيما العالية منها مما يؤدي إلى تشكل الضباب على فترات، وتبقى الفرصة مُتاحة لهطول الأمطار على فترات خاصة في شمال ووسط المملكة وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً في مناطق عِدّة، تتسبب بحدوث موجات غبارية في المناطق الصحراوية من شرق المملكة.

ويُتوقع أن تضعف الأمطار تدريجياً مع ساعات الليل، بحيث يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، مع احتمالية تشكل الضباب فوق بعض المرتفعات الجبلية العالية.

تحذيرات خلال المنخفض الجوي:

خطر شدة غزارة الأمطار وتواصلها في مناطق عِدّة، وبالتالي يُنصح بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والشعاب والمُنحدرات بالإضافة إلى تجنب عبور الطرقات التي يرتفع فيها منسوب المياه.
خطر شدة سرعة الرياح والتي تتجاوز سرعة بعض هباتها حاجز الـ 80 كم/ساعة وبالتالي يُنصح بتثبيت المُقتنيات فوق أسطح البنايات والممتلكات الخارجية خشية سقوطها.
خطر ارتفاع نسب الغبار في الأجواء قُبيل عبور الجبهة الباردة، وبالتالي ندعومرضى الجهاز التنفسي والعيون. كما ويُنصح بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في الطُرق الصحراوية نتيجة تدني ورُبما شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية الناتجة عن الغبار ورُبما بعض العواصف الترابية.
الاستخدام الآمن لوسائل التدفأة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المُرتفعات الجبلية سيما العالية منها نتيجة الضباب الناتج عن عبور سحب وغيوم مُنخفضة مُلامسة لسطح الأرض.

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