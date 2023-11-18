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الصفدي: ما يحدث في غزة عدوان سافر والأردن لن يسمح بالتهجير

11/18/2023 4:17:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، السبت، إن حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن النفس وإنما عدوان سافر.

وأضاف الصفدي خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة، أنه لا شيء يمكنه تبرير الحرب في غزة وهي لا تحقق الأمن لإسرائيل.

وتابع :"لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس".

وأضاف الصفدي أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود جريمة حرب.

وشدد الصفدي على أن الأردن لن يسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسيفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك.

وبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، بزيارة عمل إلى البحرين، للمشاركة في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة، الذي تستضيفه، وينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وسيلتقي مع عدد من نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الدورة الـ19 لحوار المنامة.

MENAFN18112023000072011014ID1107449640

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