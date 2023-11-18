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مجزرة جديدة في غزة.. وصول 63 شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي

11/18/2023 4:17:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال مصدر طبي للجزيرة إن جثامين 63 شهيدا وصلت إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

كما أفاد مراسل الجزيرة بسقوط 6 شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

واعتبر مدير منظمة الصحة العالمية أن ما يشهده قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي يعتبر "أزمة للأمم المتحدة وللإنسانية كافة".


وجدد دعوته للاحتلال بضرورة وقف عدوانه على غزة ودعا لضمان الوصول غير المقيد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.


وقال إن المنظمة الأممية تحققت من وقوع 152 هجوما على المرافق الصحية في قطاع غزة، و170 في الضفة الغربية، محذرا من أن انقطاع العلاج يهدد حياة أكثر من 2000 مريض بالسرطان، و1000 مريض بأمراض الكلى، و50 ألف مريض بأمراض القلب والأوعية الدموية، و60 ألف مريض بالسكري.

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