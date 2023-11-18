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جيش الاحتلال يطلب إخلاء مجمع الشفاء خلال ساعة واحدة

11/18/2023 4:17:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بإخلاء مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة "خلال ساعة واحدة"، في وقت يوجد فيه الآلاف من المرضى والطواقم الطبية والنازحين من مناطق أخرى داخل المستشفى.

وقال الصحفي الفلسطيني الموجود في قطاع غزة، رائد لافي، في اتصال هاتفي مع الحرة، حول تلك المهلة، إن الطريق من تلك المنطقة إلى جنوبي قطاع غزة تستغرق للأصحاء من نصف ساعة إلى حوالي الساعة، مضيفا انه لا يمكن إتمام الإخلاء "من دون توفر سيارات إسعاف مجهزة للمرضى في العناية المكثفة والأطفال الخدج، بجانب ضرورة توفر أماكن يتم نقلهم إليه لمستشفى مؤهل".

ولفت إلى أنه "لا يوجد مستشفى مؤهل في جنوبي قطاع غزة، فالحالات الخطرة عادة يتم تحويلها من جنوبي وشمالي القطاع إلى مجمع الشفاء".

وأوضح أن المستشفى "محاصر وتمنع إسرائيل عنه كل مقومات الحياة، حتى في ظل الكمية القليلة من الطعام التي سمحت بدخولها للمستشفى"، لافتا إلى أن السلطات المحلية في القطاع "تتحدث عن أن تلك الكمية تكفي 400 نازح داخل المستشفى".

وأشار إلى عدم وجود اشتباكات مسلحة داخل المستشفى، لكن بحسب بيانات "الفصائل الفلسطينية المسلحة فهناك اشتباكات بمحيط المستشفى الواقه بالنصف الغربي لمدينة غزة".-(الحرة)

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