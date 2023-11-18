قيادتكم تريد لأبنائكم القتل والنسيان.. عن الأسرى الذين ذكرهم أبو عبيدة بخطابه الأخير

أطل الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، ليلة أمس الجمعة، بكلمة مسجلة، وقال إنه "وبعد مرور 42 يوما من بدء معركة "طوفان الأقصى" يواصل مقاتلونا التصدي للقوات الإسرائيلية، فضلاً عن تدمير 62 آلية عسكرية خلال الأيام الأربعة الأخيرة". مؤكداً أن "ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية وفضيحة لكل المنظومة العالمية".



وأوضح ابو عبيدة في كلمته أن“مجاهدونا في الميدان يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع إلى شارع، وأعددنا أنفسنا لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره”.



وفيما يخص جزئية الأسرى، قال أبو عبيدة: "نحيطكم علماً بأن قيادتكم ربما قررت أن تجعل مصير أسراكم: الفقد والضياع كرون أراد، القتل كنخشون فاكسمن، والنسيان والإهمال كشاؤول أرون وهادار جولدن". فمن هم هؤلاء؟

رون آراد





رون آراد هو طيار إسرائيلي سقطت طائرته في 16 أكتوبر عام 1986 في جنوب لبنان عند قيام إسرائيل بغارات على مناطق الجوار وقبضت عليه حركة أمل في ذلك الوقت ومنذ ذلك الحين مصيره غير معروف. ويقال أن حركة أمل سلمته لحزب الله.

رصدت مؤسسة إسرائيلية تسمى نفسها ((ولد للحرية)) عبر موقع على الإنترنت مكافأة مالية كبرى قدرها 10.000.000 دولار (عشرة ملايين دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى معرفة مكانه.



في شهر يناير عام 2006 قال حسن نصر الله أمين عام حزب الله لأول مرة أن هذا الطيار قد مات وفُقدت جثته.

في أكتوبر عام 2007 أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن إسرائيل قد تلقت رسالة يُعتقد أنها من عند رون عام 1986.

نحشون فاكسمان









عام 1994 تمكنت خلية تتبع لكتائب القسام من أسر الرقيب“نحشون مردخاي فاكسمان” عند موقف لجنود الاحتلال داخل الأراضي المحتلة عام 48، ثمّ اصطحبوه إلى منزل أُعِدّ سلفاً في قرية ((بير نبالا)) قضاء رام الله في الضفة الغربية، في سبيل الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى وعلى رأسهم حينها الشيخ أحمد ياسين، وانتهت العملية مساء يوم الجمعة 14/10/1994م بعد اقتحام قوات الاحتلال لمقر الوحدة القسامية الآسرة للجندي في محاولة لتحريره، لكن المحاولة فشلت في تحريره حيث أدّت إلى قتل الجندي الأسير بالإضافة إلى قائد الوحدة المقتحمة وجندي ثالث كما أصيب نحو (20) جندياً، فيما استشهد في هذه العملية ثلاثة من مجاهدي القسام وهم: صلاح الدين حسن جاد الله (22) عاماً من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة وحسن تيسير عبد النبي النتشة (22) عاماً من مدينة الخليل، وعبد الكريم ياسين بدر المسلماني (23) عاماً من القدس المحتلة، بينما اعتقل القساميان: جهاد محمد يغمور، وزكريا لطفي نجيب، والذان حكم عليهما بالسجن المؤبد بعدها حتى تحريرهما في صفقة وفاء الأحرار في عام 2011.

شاؤول أرون









هو جندي إسرائيلي تم أسره من قبل كتائب القسام وأعلن عن ذلك القيادي أبو عبيدة مساء الأحد 20 يوليو 2014، وهو أول جندي تأسره المقاومة الفلسطينية منذ 2006 بعد جلعاد شاليط.



تم أسر آرون فجر يوم الأحد 20 يوليو في عملية نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - شرق حي التفاح بمدينة غزة، حيث أسفرت العملية بالإضافة إلى أسر الجندي الإسرائيلي ((آرون شاؤول)) على قتل 14 جنديا صهيونا.



لم تعترف إسرائيل بفقدانها لأحد جنودها إلا بعد يومين من خطاب أبو عبيدة أي في 22 يوليو.

هدار غولدن









هدار غولدن لازم ثاني بلواء جفعاتي في الجيش الإسرائيلي، ويكون نجل ابن خال موشي يعلون -وزير الجيش الصهيوني-.

يُعتقد أنه أُسِر في منطقة رفح في قطاع غزة في 1 أغسطس 2014، أثناء الحرب على غزة 2014.

كشفت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، قبل أشهر قليلة، معلومات جديدة عن عملية أسر الجندي الإسرائيلي، هدار غولدين، الذي تحتجز الحركة جثته منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2014.

وأتى كشف هذه المعلومات، حيث وافقت حينها ذكرى أسر كتائب القسام الجندي الإسرائيلي غولدن، خلال معارك اليوم الـ 26 من "العصف المأكول"، بعد تصدي مجموعة من الكتائب لقوة عسكرية للاحتلال توغلت شرق رفح جنوب قطاع غزة.



ومنذ انتهاء العدوان على غزة في العام 2014، جرت اتصالات ومفاوضات بين حماس وإسرائيل، بوساطة مصر، حول تبادل أسرى، لكن هذه الاتصالات لم تصل إلى نتيجة حتى اليوم.



وتحتجز كتائب القسام جثة جندي إسرائيل آخر هو شاؤول أورون، الذي قتل أثناء العدوان نفسه وعندما اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة.



وأوضحت كتائب القسام أنها حصلت على قلادة انتزعها مقاتلوها من أحد جنود لواء "غفعاتي" خلال العملية، وقالت: "لن نتحدث أكثر من ذلك ونترك الإجابة لقيادة جيش العدو والتي تعرف جيدا لمن هذه القلادة وكيف ومتى انتزعت". -وكالات