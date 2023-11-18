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خبراء: برنامج الإصلاح الجديد يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني

11/18/2023 4:17:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد أكاديميون مختصون بالشأن الاقتصادي أن البرنامج الجديد للإصلاح المالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد الدولي يأتي لتأكيد سلامة الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها الأردن، وقوة ورصانة الاقتصاد الأردني بمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البرنامج الجديد يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، ويرسم ملامح أولويات السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة، ولاسيما فيما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضافوا أن البرنامج يبعث رسائل إيجابية للمؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين الأجانب بقوة ومنعة الاقتصاد الوطني ما يمهد الطريق للمزيد من فرص الاقتراض الدولي والمحلي.
ووقع الأردن وصندوق النقد الدولي اتفاقا على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج وطني جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار، بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة بنجاح.
وقال وزير المالية محمد العسعس، إن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشددا على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور نوح الشياب إن أهمية البرنامج الجديد للإصلاحات الاقتصادية الذي تم توقيعه بين الأردن وصندوق النقد الدولي، تكمن في أمرين أولهما: أنه يأتي تأكيدا من الصندوق على سلامة الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الأردن في آخر أربع سنوات ونجاح المراجعة الأخيرة التي قام بها الصندوق وثانيهما ان الاقتصاد الوطني محصن ولا يواجه مخاطر مقلقة.
وأضاف الشياب أن البرنامج يبعث برسائل تطمين الى جميع المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين وأصحاب الأعمال، ويحسن بيئة الأعمال والاستثمار وتقييم الأردن وقوة اقتصاده من قبل المؤسسات الدولية الأخرى، مشيرا الى صدور تقرير لوكالة فيتش أكد تثبيت تصنيف الأردن الائتماني وقدرة اقتصاده على مواجهة التحديات.
وأشار الى أن البرنامج الجديد رسم ملامح أولويات السياسة الاقتصادية للمرحلة من 2024-2028، حيث اكد أهمية الاستمرار في سياسة الضبط المالي وتقليل عجز الموازنة ومعالجة ظاهرة الدين العام والحفاظ على الاستقرار النقدي والعمل على تحقيق معدلات النمو المستدامة، مضيفا أن البرنامج يشكل خطة للعمل للأربع سنوات المقبلة ويمكن البناء عليه والتوسع به لتحقيق الأهداف الأردنية المنشودة.
وأكد الشياب أن أهمية هذا البرنامج تزداد في ظل وجود رؤية التحديث الاقتصادي التي رسمت طريق الإصلاح الاقتصادي للسنوات العشر القادمة وحددت أولويات ومحاور الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي فإن الأصل في الأمور ان يقوم هذا البرنامج بتدعيم مسيرة تنفيذ البرامج والأهداف التي تركز عليها الرؤية.
وأوضح أن البرنامج يحدد الإطار العام والمحاور الرئيسية التي يتوجب التركيز عليها والتي جاءت بناء على مراجعات الصندوق لأماكن القوى والضعف في الاقتصاد الأردني، مؤكدا ان أعضاء فريق الصندوق يقدمون توصياتهم ويرسمون السياسات للأردن حسب فهمهم لواقع اقتصاديات الدول الشبيهة بالمملكة.
أما بخصوص الظروف الإقليمية والعالمية الحالية، قال الشياب إن الحقيقة الرئيسة التي يجب ذكرها ان الاقتصاد الوطني اعتاد على الصدمات واثبت انه قادر على الصمود بالرغم من كثرة التقلبات والتحديات الإقليمية والعالمية، مبينا أن البرنامج الجديد يبعث برسائل إيجابية الى المؤسسات المانحة والمستثمرين الأجانب برصانة وقوة الاقتصاد الوطني.
بدوره، قال أستاذ مساعد في قسم العلوم المالية والمصرفية في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد الدويري، إن الأردن أنهى البرنامج الذي وقعه مع الصندوق في بداية 2020 من خلال سبع مراجعات، أثبت من خلالها نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي، رغم نسبتها المتواضعة، نتيجة للأزمات التي رافقت هذا البرنامج من تبعات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية ومسلسل التضخم الذي اجتاح العالم.
وأضاف الدويري أن الأردن مطالب اليوم على المستويات كافة، بالمضي بمسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجها، مؤكدا أن هذا البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي يعد بمثابة الضمان لهذه المسيرة ولتحقيق أهداف اقتصادية على رأسها المديونية التي أرهقت كاهل الاقتصاد الأردني وتخفيف نسب البطالة والعجز وتحقيق نسب نمو واقعية في الاقتصاد الأردني دون أي مغالاة في التوقعات.
ودعا إلى ضرورة المواءمة بين البرنامج مع الصندوق وبين محركات رؤية التحديث الاقتصادي للوصول إلى التنمية الاقتصادية المنشودة من خلال زيادة الإيرادات العامة دون اللجوء إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة، وإنما من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي وجذب الاستثمار الخارجي لتوفير فرص عمل وزيادة تنافسية المنتج الأردني.
وأكد أهمية صياغة تفاصيل البرنامج الجديد بفكر اقتصادي ومالي وطني، والذي يمتلك المعرفة التامة بتفاصيل الاقتصاد المحلي والظروف والمؤثرات التي تؤثر على هذا الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعطي الدولة الأردنية امتلاك وحرية قرارها الاقتصادي دون تدخل وإملاءات من الصندوق.
وبين أن الوضع الراهن إقليميا ودوليا سيؤثر على اقتصادات دول المنطقة، ومن بينها الأردن، مضيفا أن " الحكومة عكفت في توقعاتها السابقة رغم ارتباطها ببرامج صندوق النقد على أن تكون هذه التوقعات اقل من توقعات الصندوق، وبالتالي تأخذ دائما اسو ء الاحتمالات في توقعاتها مما يشكل تحوطا اقتصاديا لأي تطورات سلبية".
وأوضح أن الأردن نجح بالمراجعات السبع في برنامج الصندوق السابقة ما مكنه في العام الماضي من الحصول على خمسة أضعاف لاصدارات اليوروبوند بأسعار فائدة منخفضة إذا تم مقارنتها بديون دول الإقليم، الأمر الذي يؤكد أن استمرار نهج الإصلاح الاقتصادي بإشراف من صندوق النقد الدولي ويؤكد جدية الأردن بهذا النهج مدعوما برأي مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية، بالتالي يفتح شهية مؤسسات التمويل الدولية لإقراض الأردن، كما تؤثر مثل هذه البرامج على التصور الأولي للمستثمر الأجنبي بوصفها بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وأوضح الدويري أن الدين لا يمثل عبئا على الدول التي تنتهج فكرا اقتصاديا مستداما وتسعى بجدية نحو تحقيق تنمية اقتصادية، مؤكدا أهمية ان لا يقتصر الأمر على تحميل الاقتصاد المزيد من الديون دون الاستغلال الأمثل الذي يمكنه من إقامة مشروعات تنموية وتحريك عجلة الاقتصاد، والابتعاد عن ترحيل الأزمات المالية.
من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري ان البرنامج الجديد و المراجعة من قبل الصندوق لها فائدة وهي "الملاءة المالية"، حيث يمكن الأردن من الحصول على المزيد من القروض، مشددا على ضرورة تسريع مبدأ الاعتماد على الذات.
وأكد أهمية أن يكون هناك مفاوضات مع الصندوق على بعض النقاط المالية مثل إعادة النظر في النظام الضريبي والتخفيف من الضرائب على المواطنين؛ كإلغاء ضريبة المبيعات المقدرة بـ 16 بالمئة، وفي المقابل التركيز على ضريبة الدخل والتهرب الضريبي وبالتالي تتجه الأمور في مسارها الصحيح.
وأشار إلى إن الظروف الحالية الإقليمية والعالمية لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد من حيث انخفاض الدخل السياحي وتراجع الاستثمار الأجنبي، مشددا على ضرورة التقاط الدروس والعبر المستفادة من العدوان الإسرائيلي على غزة، وتركيز الاهتمام نحو الأمن الغذائي والمياه وأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي طارئ.
وأكد الدكتور الحموري أن المطلوب حاليا من قبل الجهات المعنية في ظل ما تشهده المنطقة من حالة عدم استقرار سياسي، الاعتماد على الذات والتركيز على المستثمر المحلي وتقديم الدعم اللازم له، موضحا أن الاستثمار المحلي يشكل قاعدة ثابتة لجذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة.
بدوره، اعتبر أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، أن برنامج الإصلاح المالي والنقدي يعد أمرا ضرورياً للاقتصاد الوطني، حيث يهدف إلى تحسين الاستقرار المالي والنقدي وزيادة الثقة بالاقتصاد، ويُتوقع أن يقلل من الدين العام ويعزز الإنفاق العام بشكل مستدام.
وشدد التل على ضرورة مواءمة البرنامج مع رؤية التحديث الاقتصادي لضمان تحقيق الأهداف المحددة وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل شامل، مؤكدا أهمية صياغة البرنامج بأيد وفكر أردني، حيث يُعد أمراً هاماً لأنه يساعد في تعزيز الاندماج والتأقلم مع الواقع المحلي بشكل أفضل.
وفيما يخص التوقعات الصادرة من الصندوق النقدي الدولي، بين التل أن التوقعات عادة مبنية على دراسات وتحليلات، لكن الظروف السياسية والاقتصادية الحالية يمكن أن تؤثر على مدى دقة هذه التوقعات.
ولفت التل إلى أنه من الممكن أن يؤدي البرنامج إلى فتح فرص للحصول على مديونية بأسعار أكثر تفضيلية، ولكن زيادة المديونية تعتمد على كيفية إدارة البرنامج واستخدام الأموال بشكل مسؤول، مؤكدا أن البرنامج الجديد يعد جاذبًا للاستثمار الأجنبي إذا نجح في تعزيز الثقة بالاقتصاد وخلق بيئة استثمارية مستدامة ومواتية.-(بترا)

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