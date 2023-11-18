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أمين عام“الثقافة” يشارك بـ”منتدى الثقافات المتحدة” بروسيا

11/18/2023 4:17:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تراس أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة الدكتور ماهر نفش الوفد الأردني المشارك في أعمال“منتدى الثقافات المتحدة”، الذي يقام حاليًّا في مدينة بطرسبرغ الروسية، ويتناول عددًا من العناوين الثقافية الحالية والمستقبليّة.

ويقام المنتدى بتنظيم من حكومة روسيا الاتحادية ووزارة الثقافة الروسية، وحكومة سانت بطرسبرغ، ويعد فرصة لعقد اللقاءات والحوارات، وترجمة للقضايا الهامة وإيجاد حلول استراتيجية، ومنها بيانات السياسة الروسية فيما يخصّ القضايا الإنسانيّة.

وتركز فعاليات المنتدى على التعاون الدولي، والإثراء المتبادل بين الثقافات، وطرح الاختلافات عبر المشاورات للقوى الإبداعيّة.
كما يوفّر المنتدى فرصةً للانتقال من المباحثات والمناقشات إلى اتخاذ القرارات، ويتم التطرق بشكل رئيسي للقضايا الثقافية الدولية مع إيلاء اهتمام خاص للمستقبل والدور المتميز للثقافة في حلّ النزاعات.

وتركّزت محاور المؤتمر حول مواضيع التعلّم من التاريخ عبر الثقافة، الذكاء الاصطناعي: نقمة أم نعمة؟، الثقافة التقليدية بوصفها أساس بناء مجتمع متحضّر، ثقافة الأعمال، الثقافة الإعلاميّة، السينما، المسرح، المتاحف، والموسيقى.

وعبّر الدكتور نفش عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية روسيا الصديقة لتوجيه الدعوة إلى وزارة الثقافة الأردنية للمشاركة في أعمال المنتدى، مؤكّدًا في كلمته التي حملت عنوان“السيادة الثقافية كأساس لهوية الدولة”، أنّ الشعوب تعبّر عن ذاتها بالهوية التي تميزها عن غيرها، موردًا في ذلك آراء المفكرين والباحثين التي تقول بأنّ الدين واللغة والثقافة والإرث الحضاري والتاريخ والتراث المادي وغير المادي، من العلامات والخصائص التي تحدد هوية الأجناس البشرية.


وقال الدكتور نفش إنّ الثقافة تسود مكونات الهوية، وتشكّل عنصرًا فاعلًا ومؤثرًا في تحديد هوية الدولة وحماية مكتسباتها وخصوصيتها، لتسهم في مسيرة التنمية الشاملة، انطلاقًا من أنّ الثقافة أداة من أدوات المعرفة والتفكير والتواصل وبناء حضارة إنسانية تساير التطور التكنولوجي والعلمي، لتستوعب التنوع الثقافي للأمم والشعوب، إدراكًا لأهمية التعايش والتسامح وقبول الآخر والانفتاح على الثقافات العالمية والتجارب الإنسانيه التي تعزز الأمن والسلام في العالم.

وأكد الدكتور نفش أنّ الأردن، وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيستمر في دعم التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة ومدّ جسور المعرفة والتواصل لتحقيق الانسجام الثقافي الإنساني وتطوير أدواته لتبقى الثقافة مصدرًا للتفاهم والحوار الإيجابي.

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