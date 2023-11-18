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سرايا القدس: دمرنا دبابتين وجرافة إسرائيلية واستهدفنا 7 آليات في غزة

11/18/2023 4:17:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت“سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد“الإسلامي”، السبت، تدمير دبابتين وجرافة إسرائيلية واستهداف 7 آليات عسكرية في قطاع غزة.
وقالت في تدوينات على منصة تلغرام إن“سرايا القدس قصفت تجمعات العدو في أحراش مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة، بوابل من قذائف الهاون”.
وأضافت أنها“استهدفت في عمليات منفصلة 7 آليات عسكرية للعدو في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة”.
وتابعت:“خلال اشتباكات الليلة تمكن مجاهدونا من تدمير دبابتين وجرافة صهيونية بقذائف التاندوم و الـ(RPG) في بيت حانون وغرب بيت لاهيا (شمال)”.- (الأناضول)

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