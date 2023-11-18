سرايا القدس: دمرنا دبابتين وجرافة إسرائيلية واستهدفنا 7 آليات في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت“سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد“الإسلامي”، السبت، تدمير دبابتين وجرافة إسرائيلية واستهداف 7 آليات عسكرية في قطاع غزة.
وقالت في تدوينات على منصة تلغرام إن“سرايا القدس قصفت تجمعات العدو في أحراش مستوطنة كيسوفيم بغلاف غزة، بوابل من قذائف الهاون”.
وأضافت أنها“استهدفت في عمليات منفصلة 7 آليات عسكرية للعدو في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة”.
وتابعت:“خلال اشتباكات الليلة تمكن مجاهدونا من تدمير دبابتين وجرافة صهيونية بقذائف التاندوم و الـ(RPG) في بيت حانون وغرب بيت لاهيا (شمال)”.- (الأناضول)
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