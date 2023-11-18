تخطط شركة AIT العالمية للخدمات اللوجستية لزيادة البصمة العالمية من خلال الاستحواذ على Lubbers Logistics Group

‏(BUSINESS WIRE )--أبرمت شركة AIT Worldwide Logistics، المزود الرائد لحلول سلسلة التوريد العالمية، اتفاقية شراء ملزمة للاستحواذ على Lubbers Logistics Group، وهي شركة لوجستية أوروبية متخصصة في خدمات النقل العالية القيمة والمعقدة والحساسة للوقت. ستكون عملية الشراء بمثابة علامة فارقة مهمة لشركة AIT حيث تواصل الشركة توسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز عروضها في مجال النقل البري وشحن البضائع ولوجستيات الشحن للمشروعات، لا سيّما في قطاع الطاقة.

على مدى القرن الماضي، أثبتت Lubbers، التي يقع مقرها الرئيسي في Schoonebeek، في هولندا، نفسها كمزود رائد لحلول النقل من الدرجة الأولى للقطاعات عالية القيمة، والمتخصصة في النقل البري وشحن البضائع وخدمات الشحن العالمية. مع أكثر من 377 موظفًا يعملون في تسعة مراكز للنقل البري وتسعة مواقع للشحن، تفتخر Lubbers بامتلاكها شبكة واسعة من المرافق ذات المواقع الإستراتيجية في جميع أنحاء أوروبا.

قال Greg Weigel، كبير مسؤولي الأعمال في AIT: "إن نهج Lubbers القوي الشامل وعلاقاتهم الطويلة الأمد مع العملاء الرائدين في الصناعة تجعلهم مناسبين تمامًا لتكنولوجيا المعلومات المتقدمة". "نحن نرى إمكانات كبيرة لشبكتها الواسعة من خلال زيادة عمليات الشحن وخبرة قطاع الطاقة لزيادة تعزيز تجربة عملاء AIT ذات المستوى العالمي. نحن متحمسون أيضًا لتعزيز حلولنا الشاملة من خلال خدمة الأميال المتوسطة في أوروبا كنظير لشبكة الأميال المتوسطة الأمريكية التي تم إطلاقها مؤخرًا ".

ستضيف شبكة Lubbers‏ 18 مكتبًا جديدًا إلى الشبكة العالمية الحالية لشركة AIT التي تضم أكثر من 125 موقعًا، مع توسيع بصمة AIT لتغطي أربعة بلدان جديدة: الدنمارك والنرويج ورومانيا وتركيا. لدى Lubbers أيضًا مرافق في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

قال Gary Roche، الرئيس التنفيذي لشركة Lubbers: "إن توحيد الجهود مع AIT Worldwide Logistics هو خطوة إستراتيجية ستسمح لنا بمواصلة تقديم خدمة استثنائية لعملائنا مع توسيع نطاق وصولنا على نطاق عالمي". "يتماشى سجل AIT القوي والتزامها بخدمة العملاء مع قيمنا، ونتطلع إلى مستقبل مشرق معًا."

قال Vaughn Moore، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AIT: "نحن نتطلع إلى الترحيب بشركة Lubbers في شبكة AIT". "ستعزز هذه الصفقة مكانتنا في أوروبا وتعزز وجودنا في قطاع الطاقة، مما يسمح لنا بتقديم خدمة أفضل للعملاء الحاليين مع خلق فرص جديدة. يتماشى نهج Lubbers الذي يركز على العملاء في الأعمال التجارية، فضلاً عن سمعتها في الجودة الممتازة، تمامًا مع ثقافة AIT".

من المتوقع أن يتم الانتهاء من استحواذ AIT على Lubbers بحلول نهاية عام 2023 وستخضع للحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة. لم يتم الكشف عن الشروط.

تعمل كل من Kirkland & Ellis LLP و.NautaDutilh N.V كمستشار قانوني لشركة AIT في عملية الاستحواذ. وتعمل .Nielen Schuman B.V كمستشار مالي لشركة Lubbers. وتعمل شركة .Loyens & Loeff N.V كمستشار قانوني لشركة Lubbers.

حول AIT Worldwide Logistics

شركة AIT Worldwide Logistics هي وكيل شحن عالمي يساعد الشركات على النمو من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم حيث يمكنهم بيع و/أو شراء المواد الخام والمكونات والسلع تامة الصنع. لأكثر من 40 عامًا، اعتمدت شركة حلول سلسلة التوريد الرائدة في شيكاغو على نهج استشاري لبناء شبكة عالمية وشراكات موثوقة في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والسيارات وتجارة التجزئة للمستهلكين والغذاء والحكومة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الفائقة والعلوم الصناعية وعلوم الحياة. بدعم من تقنية قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام، يقوم نموذج الأعمال المرن لـ AIT بتخصيص عمليات التسليم من الباب إلى الباب عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية، في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. مع وجود زملاء خبراء في الفريق يعملون في أكثر من 125 موقعًا في جميع أنحاء العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة لـ AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المستودعات وخدمات النقل المتميزة. تعرف على المزيد على .

مهمتنا

في AIT، نبحث بقوة عن فرص لكسب ثقة عملائنا من خلال تقديم حلول لوجستية استثنائية في جميع أنحاء العالم مع تقدير زملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا بحماس.

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