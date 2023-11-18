تعلن شركة الوثبة الوطنية للتأمين (AWNIC) عن تعيين رئيس تنفيذي جديد

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة الوثبة الوطنية للتأمين (AWNIC) عن تحول كبير في قيادتها التنفيذية وذلك من خلال تعيين السيد فريدريك بيسبجيرج رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة إعتباراً من 13 نوفمبر 2023 وذلك خلفاً للسيد بسام جيلميران، الذي تولى قيادة الشركة بكفاءة لأكثر من عقدين من الزمن، ومن المقرر أن يشغل دوراً استشارياً استراتيجياً لمجلس الإدارة.

يتمتع السيد بيسبجيرج، بشخصية متميزة ومعروفة في قطاع التأمين وبسجل حافل من الخبرة والحنكة القيادية في مجال التحول الرقمي – ويتوافق تعيينه بشكل مثالي مع استراتيجية النمو القوية التي تنتهجها (AWNIC)، والتي حظيت بدعم وأقرها مجلس الإدارة بالإجماع.

هذا ويعكس تعيين السيد بيسبجيرج استمراراً لالتزام شركة الوثبة بالريادة في القطاع والابتكار، كما تتطلع الشركة إلى تعزيز مهمتها تحت قيادته ووضع معايير جديدة لقطاع التأمين.

وتعليقاً على منصبه الجديد، قال السيد بيسبجيرج: "تعدّ شركة الوثبة الوطنية للتأمين من الشركات الناجحة والقوية للغاية وتتمتع بإمكانات هائلة تحفزها على النمو وإحداث تغيير فعال في قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا أتطلع إلى التعاون مع زملائي والقطاع برمته لرسم معالم مستقبل قطاع التأمين معاً ".

فريدريك بيسبجيرج من مواليد الدنمارك، ويتمتع بخبرة واسعة في مجال التحول الرقمي وابتكار نماذج الأعمال في قطاع التأمين كما يجسد فريدريك القيادة الديناميكية والرؤية الإستراتيجية من خلال مسيرته المهنية التي انطلقت في الشرق الأوسط منذ عام 2013.

شغل السيد بيسبجيرج قبل انضمامه الى (AWNIC) مناصب هامة في كبرى المؤسسات على غرار" AXA" و" Global Healthcare" والتأمين الرقمي (TDI) وذلك بصفته رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتخصص في التحول الرقمي في التأمين الرقمي، لقد كان بيسبجيرج عضواً مؤسساً لأول برنامج ماجستير مصغر في العالم في إدارة الأعمال في مجال التأمين الرقمي وكما شغل أيضاً منصب نائب الرئيس الأول لشؤون التحول الرقمي والابتكار في شركة ضمان الوطنية للضمان الصحي (Daman)، حيث تولى قيادة مبادرات التحول الرقمي وتمكّن من إنشاء شركة تأمين مرنة ترتكز مهامها على التحول الرقمي.

وكما شغل أيضاً منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين (QIC)، وهي أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وواحدة من أكبر شركات التأمين في آسيا.

يعد السيد بيسبجيرج متحدث معتمد ومشهور، لا سيما في مجالات مستقبل التأمين وابتكار الأعمال واعتماد التحول الرقمي وهو أيضاً مؤلف كتاب "Insurance_Next"، والذي يعد الدليل العملي حول تحول قطاع التأمين في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19".

لمحة عن شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع ( AWNIC ):

يقع المقر الرئيسي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين في امارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بإرث غني يمتد لأكثر من 25 عاماً في خدمة سوق التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بتحالف قوي يضم شركات إعادة التأمين الدولية ذات التصنيف العالمي، مما يضمن الاستقرار المالي والمرونة.

هذا وقد حصلت شركة الوثبة الوطنية للتأمين على تقدير المصرف المركزي الإماراتي لتميزها في التحول الرقمي والخدمات الذكية في عامي 2018 و2019، وتعد الوثبة للتأمين، والتي تبوأت مكانة رائدة في المنطقة من أولى الشركات التي نشرت تقريراً حول الممارسات البيئية والمجتمعية والممارسات ذات الصلة بالحوكمة، الأمر الذي يؤكد مدى تفانيها في تطبيق الممارسات المستدامة للأعمال.

وكما حازت الشركة على تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط باعتبارها واحدة من أكثر الشركات قيمة في الشرق الأوسط لعام 2020، وحصدت أيضاً جائزة الشيخ خليفة للامتياز المرموقة عن الفئة الفضية لالتزامها الثابت بالجودة والتميز التشغيلي والتحول الرقمي وخدمة العملاء المتميزة.

ومع حصول شركة الوثبة الوطنية للتأمين على تقييماً للقوة المالية عند مستوى (BBB-) من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية للعام 2023، تؤكد الشركة من جديد مكانتها كمزود تأمين موثوق وجدير بالثقة على نطاق عالمي، كما تعكس شهادات (ISO) العديدة التي حصلت عليها الشركة التزامها بأعلى المعايير في مجال أمن المعلومات، والمسؤولية البيئية، وإدارة الجودة، حيث تواصل المساهمة في وضع معايير الصناعة، وتقديم حلول مبتكرة وتجاوز التوقعات.