معرض China Hi-Tech Fair الخامس والعشرون يعرض أحدث الابتكارات من العارضين العالميين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- بدأ معرض China Hi-Tech Fair (باختصار CHTF) الخامس والعشرون في شينزين بنجاح غير مسبوق منذ افتتاحه في الـ 15 نوفمبر 2023. مع نطاق عرض حطم جميع الأرقام، يجمع هذا الحدث 4.925 عارضاً من 105 بلداً ومنطقة، مما يضع معايير قياسية جديدة في مجال الابتكار التكنولوجي.

يستضيف معرض CHTF الدولي للابتكار والتكنولوجيا، وهو نقطة محورية للابتكار التكنولوجي العالمي، عارضين من 40 بلداً و 57 وفداً. ومن بين المشاركين البارزين: صربيا، وهنغاريا، وروسيا، والنمسا، وجمهورية التشيك، من بين آخرين، كل منهم يقدم أحدث التطورات التكنولوجية.

صربيا: قام الوفد الصربي، بقيادة وزارة العلوم والتنمية التكنولوجية والابتكار، بزيارة لشركات شينزين المبتِكرة، وأعرب عن حماسه لتوسيع وجود صربيا في معرض CHTF. كما أنها تعرض إنجازات الشركات الصربية المبتكرة مثل ATAR، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية متخصصة في الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.

هنغاريا: يعرض الوفد الهنغاري السيارات الكهربائية المصنوعة من مواد مركبة من ألياف الكربون المستخدمة في صناعة الطائرات، والطائرات الرياضية خفيفة الوزن، والكراسي المتحركة التي يتم التحكم فيها بالرأس. وقد حقق الوفد بالفعل نجاحاً ملحوظاً في معرض CHTF لهذا العام ويتطلع إلى المشاركة في الإصدارات المستقبلية.

روسيا: يعرض الوفد الروسي مشاريع في قطاع الاقتصاد الرقمي. إنهم يسعون إلى تعاون أوثق مع معرض CHTF، وقاموا بدعوة معرض CHTF إلى الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية (باختصار CIPR) لعام 2024.

النمسا: تتكون غرفة التجارة الفيدرالية النمساوية من خمس شركات عالية التكنولوجيا، بما في ذلك Anton Paar SportsTec و AVL و Zumtobel و Colop. بالإضافة إلى ذلك، قامت ثمانية شركات تكنولوجيا نمساوية ناشئة بزيارة المعرض بحثاً عن فرص التعاون في مختلف القطاعات، مثل تخزين الطاقة، ومنصات الرعاية الصحية الذكية، ومنصات مجتمع الموسيقى، والتصور ثلاثي الأبعاد في العقارات، وأنظمة الملاحظات التعويضية، والروبوتات الآلية في صناعة المنسوجات، والتكنولوجيا المالية.

الجمهورية التشيكية: يجمع الجناح الوطني التشيكي في معرض CHTF شركات مشهورة مثل SKODA و LINET Group و Y SOFT و ECOM لعرض أحدث تكنولوجياتها في تصنيع السيارات والأجهزة الطبية وبرامج إدارة الطباعة وأدوات التصوير الكروماتوغرافي السائل.

يعرض معرض CHTF الخامس والعشرين 681 منتجاً وإنجازات تكنولوجية جديدة في مختلف القطاعات. ومع مشاركة أكثر من 100 وفد أجنبي بشكل فعال، أصبح معرض CHTF المنصة الرئيسية للتعاون الدولي داخل المجتمع التكنولوجي العالمي. ويعبر المعرضون والزوار على حد سواء عن تطلعهم لمزيد من التعاون وتبادل الأفكار المبتكرة.

ومع استمرار الحدث في الكشف عن نفسه، فإنه يعد بأن يكون محفزاً للتطورات المستقبلية والشراكات الدولية.

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