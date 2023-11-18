معرض China Hi-Tech Fair الخامس والعشرون يعرض أحدث الابتكارات من العارضين العالميين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- بدأ معرض China Hi-Tech Fair (باختصار CHTF) الخامس والعشرون في شينزين بنجاح غير مسبوق منذ افتتاحه في الـ 15 نوفمبر 2023. مع نطاق عرض حطم جميع الأرقام، يجمع هذا الحدث 4.925 عارضاً من 105 بلداً ومنطقة، مما يضع معايير قياسية جديدة في مجال الابتكار التكنولوجي.
يستضيف معرض CHTF الدولي للابتكار والتكنولوجيا، وهو نقطة محورية للابتكار التكنولوجي العالمي، عارضين من 40 بلداً و 57 وفداً. ومن بين المشاركين البارزين: صربيا، وهنغاريا، وروسيا، والنمسا، وجمهورية التشيك، من بين آخرين، كل منهم يقدم أحدث التطورات التكنولوجية.
صربيا: قام الوفد الصربي، بقيادة وزارة العلوم والتنمية التكنولوجية والابتكار، بزيارة لشركات شينزين المبتِكرة، وأعرب عن حماسه لتوسيع وجود صربيا في معرض CHTF. كما أنها تعرض إنجازات الشركات الصربية المبتكرة مثل ATAR، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية متخصصة في الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.
هنغاريا: يعرض الوفد الهنغاري السيارات الكهربائية المصنوعة من مواد مركبة من ألياف الكربون المستخدمة في صناعة الطائرات، والطائرات الرياضية خفيفة الوزن، والكراسي المتحركة التي يتم التحكم فيها بالرأس. وقد حقق الوفد بالفعل نجاحاً ملحوظاً في معرض CHTF لهذا العام ويتطلع إلى المشاركة في الإصدارات المستقبلية.
روسيا: يعرض الوفد الروسي مشاريع في قطاع الاقتصاد الرقمي. إنهم يسعون إلى تعاون أوثق مع معرض CHTF، وقاموا بدعوة معرض CHTF إلى الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية (باختصار CIPR) لعام 2024.
النمسا: تتكون غرفة التجارة الفيدرالية النمساوية من خمس شركات عالية التكنولوجيا، بما في ذلك Anton Paar SportsTec و AVL و Zumtobel و Colop. بالإضافة إلى ذلك، قامت ثمانية شركات تكنولوجيا نمساوية ناشئة بزيارة المعرض بحثاً عن فرص التعاون في مختلف القطاعات، مثل تخزين الطاقة، ومنصات الرعاية الصحية الذكية، ومنصات مجتمع الموسيقى، والتصور ثلاثي الأبعاد في العقارات، وأنظمة الملاحظات التعويضية، والروبوتات الآلية في صناعة المنسوجات، والتكنولوجيا المالية.
الجمهورية التشيكية: يجمع الجناح الوطني التشيكي في معرض CHTF شركات مشهورة مثل SKODA و LINET Group و Y SOFT و ECOM لعرض أحدث تكنولوجياتها في تصنيع السيارات والأجهزة الطبية وبرامج إدارة الطباعة وأدوات التصوير الكروماتوغرافي السائل.
يعرض معرض CHTF الخامس والعشرين 681 منتجاً وإنجازات تكنولوجية جديدة في مختلف القطاعات. ومع مشاركة أكثر من 100 وفد أجنبي بشكل فعال، أصبح معرض CHTF المنصة الرئيسية للتعاون الدولي داخل المجتمع التكنولوجي العالمي. ويعبر المعرضون والزوار على حد سواء عن تطلعهم لمزيد من التعاون وتبادل الأفكار المبتكرة.
ومع استمرار الحدث في الكشف عن نفسه، فإنه يعد بأن يكون محفزاً للتطورات المستقبلية والشراكات الدولية.
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