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القيادة تهنئ سلطان عُمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

11/18/2023 4:11:47 AM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد ـ رعاه الله ـ، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،برقية تهنئة، لسلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

MENAFN18112023000089011017ID1107449607

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