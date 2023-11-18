النفط يرتفع 4%.. لكنه يسجل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) عززت العقود الآجلة للنفط من مكاسبها عند تسوية التعاملات، مع تقييم ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، في ظل رفع روسيا الحظر المؤقت المفروض على صادرات البنزين.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 4.1% بما يعادل 3.19 دولار عند 80.61 دولار للبرميل، لكن العقد انخفض خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1%، لتمتد سلسلة خسائره للأسبوع الرابع على التوالي.

كما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير (العقد الأكثر نشاطًا) بنسبة 4% أو 2.95 دولار، ليسجل 76.04 دولار للبرميل، فيما زاد سعر عقد ديسمبر بنسبة 4.1% عند 75.89 دولار، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.65%، مواصلًا اتجاهه الهبوطي للأسبوع الرابع على التوالي.

وقالت وزارة الطاقة الروسية، إن الحكومة اتخذت قرارًا برفع الحظر المؤقت على صادرات البنزين اعتبارًا من السابع عشر من نوفمبر، والذي تم فرضه في الحادي والعشرين من سبتمبر، ضمن الجهود الرامية لتحقيق استقرار الأسعار داخل السوق المحلية.

وكشفت بيانات“بيكرهيوز” أن عدد منصات التنقيب الأمريكية عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- زاد بمقدار ست منصات عند 500 منصة خلال الأسبوع المنتهي في السابع عشر من نوفمبر.

ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، من المقرر أن تبحث“أوبك بلس” الحاجة لتخفيضات إضافية في إمدادات النفط خلال اجتماع أعضائها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، بعد انخفاض الأسعار منذ أواخر سبتمبر.

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