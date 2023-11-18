النفط يرتفع 4%.. لكنه يسجل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت العقود الآجلة للنفط من مكاسبها عند تسوية التعاملات، مع تقييم ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، في ظل رفع روسيا الحظر المؤقت المفروض على صادرات البنزين.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 4.1% بما يعادل 3.19 دولار عند 80.61 دولار للبرميل، لكن العقد انخفض خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 1%، لتمتد سلسلة خسائره للأسبوع الرابع على التوالي.
كما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير (العقد الأكثر نشاطًا) بنسبة 4% أو 2.95 دولار، ليسجل 76.04 دولار للبرميل، فيما زاد سعر عقد ديسمبر بنسبة 4.1% عند 75.89 دولار، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.65%، مواصلًا اتجاهه الهبوطي للأسبوع الرابع على التوالي.
وقالت وزارة الطاقة الروسية، إن الحكومة اتخذت قرارًا برفع الحظر المؤقت على صادرات البنزين اعتبارًا من السابع عشر من نوفمبر، والذي تم فرضه في الحادي والعشرين من سبتمبر، ضمن الجهود الرامية لتحقيق استقرار الأسعار داخل السوق المحلية.
وكشفت بيانات“بيكرهيوز” أن عدد منصات التنقيب الأمريكية عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- زاد بمقدار ست منصات عند 500 منصة خلال الأسبوع المنتهي في السابع عشر من نوفمبر.
ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، من المقرر أن تبحث“أوبك بلس” الحاجة لتخفيضات إضافية في إمدادات النفط خلال اجتماع أعضائها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، بعد انخفاض الأسعار منذ أواخر سبتمبر.
أرقام
MENAFN18112023000202011048ID1107449606
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.