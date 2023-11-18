الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بـ2.45% رغم تراجعه عند التسوية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار الذهب للانخفاض في نهاية تعاملات الجمعة، مع تقييم المستثمرين تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.15% أو 2.6 دولار عند 1984.7 دولار للأوقية، بعد أن لامست 1996.4 دولار، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.45%.
وبينما قال نائب رئيس الفيدرالي للرقابة مايكل بار، إنه يعتقد أن البنك المركزي وصل إلى ذروة ارتفاع أسعار الفائدة أو بالقرب منها، أشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ونظيرتها في بوسطن، إلى الحاجة لمزيد من الأدلة على تباطؤ التضخم، قبل تخفيف تدابير السياسة النقدية.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، صدور العديد من محاضر اجتماعات البنوك المركزية في اقتصادات رئيسية، مما يمنح المستثمرين فرصة لاستشراف المزيد عن توقعات أسعار الفائدة.
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