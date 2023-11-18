الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بـ2.45% رغم تراجعه عند التسوية

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للانخفاض في نهاية تعاملات الجمعة، مع تقييم المستثمرين تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.15% أو 2.6 دولار عند 1984.7 دولار للأوقية، بعد أن لامست 1996.4 دولار، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.45%.

وبينما قال نائب رئيس الفيدرالي للرقابة مايكل بار، إنه يعتقد أن البنك المركزي وصل إلى ذروة ارتفاع أسعار الفائدة أو بالقرب منها، أشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ونظيرتها في بوسطن، إلى الحاجة لمزيد من الأدلة على تباطؤ التضخم، قبل تخفيف تدابير السياسة النقدية.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، صدور العديد من محاضر اجتماعات البنوك المركزية في اقتصادات رئيسية، مما يمنح المستثمرين فرصة لاستشراف المزيد عن توقعات أسعار الفائدة.

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