الأسهم الأمريكية ترتفع للأسبوع الثالث مع تفاؤل بتباطؤ الضغوط التضخمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تغلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الأسبوع، لكنها حققت جميعها مكاسب للأسبوع الثالث، وسط التوقعات بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي، وفي ظل تراجع أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالي، ما ساهم في دعم المعنويات حول تباطؤ الضغوط التضخمية.
وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر“داو جونز” الصناعي عند 34947 نقطة، وحدّ من تحقيق مكاسب خلال الجلسة، تراجع أسهم شركات“مايكروسوفت” و”نايكي” و”أمجين” بنسبة 1.7%، 1.5%، 1.35% على التوالي، لكن المؤشر حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.95%.
بينما صعد مؤشر“S&P 500” بنحو 0.15% بما يعادل 5 نقاط عند 4514 نقطة، ليرتفع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 2.25%.
فيما زادت قيمة مؤشر“ناسداك” خلال الأسبوع بنسبة 2.35%، بعد أن أنهى الجلسة مرتفعًا بنحو 0.1% تقريبًا بما يعادل 11 نقطة عند 14125 نقطة.
أرقام
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