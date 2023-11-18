الأسهم الأمريكية ترتفع للأسبوع الثالث مع تفاؤل بتباطؤ الضغوط التضخمية

MENAFN - Al-Borsa News) تغلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الأسبوع، لكنها حققت جميعها مكاسب للأسبوع الثالث، وسط التوقعات بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي، وفي ظل تراجع أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالي، ما ساهم في دعم المعنويات حول تباطؤ الضغوط التضخمية.

وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر“داو جونز” الصناعي عند 34947 نقطة، وحدّ من تحقيق مكاسب خلال الجلسة، تراجع أسهم شركات“مايكروسوفت” و”نايكي” و”أمجين” بنسبة 1.7%، 1.5%، 1.35% على التوالي، لكن المؤشر حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.95%.

بينما صعد مؤشر“S&P 500” بنحو 0.15% بما يعادل 5 نقاط عند 4514 نقطة، ليرتفع خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 2.25%.

فيما زادت قيمة مؤشر“ناسداك” خلال الأسبوع بنسبة 2.35%، بعد أن أنهى الجلسة مرتفعًا بنحو 0.1% تقريبًا بما يعادل 11 نقطة عند 14125 نقطة.

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