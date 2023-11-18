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استثمارات البرازيليين في سوق المال المحلية تتخطى تريليون دولار

11/18/2023 4:11:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت استثمارات البرازيليين في المنتجات المالية المحلية إلى مستوى قياسي قدره 5.5 تريليون ريال (1.1 تريليون دولار) بنهاية الربع الثالث، مع نمو شريحة عملاء التجزئة ذوي الثروات العالية بأسرع وتيرة.

وبلغت استثمارات التجزئة“الأفراد” نحو 3.5 تريليون ريال في أكثر من 148 مليون حساب، في حين كان لدى البنوك الخاصة تريليوني ريال من الأصول المدارة في 155.3 ألف حساب.

ووفقًا لتقرير صادر عن جمعية أسواق رأس المال“أنبيما”، ارتفع إجمالي استثمارات عملاء التجزئة من ذوي الثروات العالية بنسبة 12.3% في الأشهر التسعة الأولى منذ نهاية عام 2022.

كما توسع قطاع الخدمات المصرفية الخاصة بنسبة 8.5% خلال هذه الفترة، مع ارتفاع قطاع التجزئة التقليدي بنسبة 8.7%.

وفضل البرازيليون وضع أموالهم في الأوراق المالية بدلًا حسابات التوفير، بما في ذلك المنتجات المعفاة من الضرائب مثل السندات والصناديق المرتبطة بالزراعة والعقارات.

ونما الاستثمار في المنتجات المشابهة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، بأكثر من 37% في الأشهر التسعة الأولى من العام.

أرقام

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