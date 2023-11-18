استثمارات البرازيليين في سوق المال المحلية تتخطى تريليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت استثمارات البرازيليين في المنتجات المالية المحلية إلى مستوى قياسي قدره 5.5 تريليون ريال (1.1 تريليون دولار) بنهاية الربع الثالث، مع نمو شريحة عملاء التجزئة ذوي الثروات العالية بأسرع وتيرة.
وبلغت استثمارات التجزئة“الأفراد” نحو 3.5 تريليون ريال في أكثر من 148 مليون حساب، في حين كان لدى البنوك الخاصة تريليوني ريال من الأصول المدارة في 155.3 ألف حساب.
ووفقًا لتقرير صادر عن جمعية أسواق رأس المال“أنبيما”، ارتفع إجمالي استثمارات عملاء التجزئة من ذوي الثروات العالية بنسبة 12.3% في الأشهر التسعة الأولى منذ نهاية عام 2022.
كما توسع قطاع الخدمات المصرفية الخاصة بنسبة 8.5% خلال هذه الفترة، مع ارتفاع قطاع التجزئة التقليدي بنسبة 8.7%.
وفضل البرازيليون وضع أموالهم في الأوراق المالية بدلًا حسابات التوفير، بما في ذلك المنتجات المعفاة من الضرائب مثل السندات والصناديق المرتبطة بالزراعة والعقارات.
ونما الاستثمار في المنتجات المشابهة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، بأكثر من 37% في الأشهر التسعة الأولى من العام.
أرقام
MENAFN18112023000202011048ID1107449603
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.