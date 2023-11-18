اليوان الصيني.. ثاني عملة لتمويل التجارة العالمية بعد الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) على الرغم من العقبات التي يواجهها اقتصاد الصين، وهروبه من فخ الركود الاقتصادي بصعوبة، فإن اليوان الصيني قد يدفع ثاني أقوى اقتصادات العالم إلى بارقة أمل جديدة، خاصة بعدما تخطى اليورو في عمليات تمويل التجارة العالمية.

اتجهت الشركات العالمية إلى الأسواق الصينية، التي تصدر كميات قياسية من السندات المقومة باليوان الصيني، مع ارتفاع نسب القروض، لتستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة على عملة الصين مقارنةً بارتفاع تكاليف التمويل في أماكن أخرى.

تجمع الشركات والبنوك مبالغ نقدية قياسية من خلال سندات اليوان الصادرة في الصين المعروفة باسم سندات الباندا، وسندات ديم سوم الصادرة في هونج كونج.

أدى الارتفاع الكبير في اقتراض الشركات العالمية من البنوك إلى تجاوز عملة الصين لليورو، ليصبح اليوان ثاني أكبر عملة تستخدم في تمويل التجارة العالمية، ما يوفر دفعة لطموحات بكين لتدويل اليوان.

تقول فيونا ليم، كبيرة استراتيجيي العملات الأجنبية في“مايبانك”، إن الاندفاع العالمي للاقتراض من الصين أمر غير بديهي، ويأتي في الوقت الذي يتجنب فيه المستثمرون ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية وضعف النمو.

وجمعت الشركات الأجنبية مثل شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو، وكريدي أجريكول، إضافة إلى الوحدات الخارجية للشركات الصينية رقماً قياسياً يقدر بنحو 125.5 مليار يوان (ما يعادل نحو 17.33 مليار دولار) من بيع سندات الباندا خلال الفترة من ينايرج إلى أكتوبرج، ليشكل قفزة بنسبة 61% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

من جهته، جمع البنك الوطني الكندي مليار يوان من بيع سندات الباندا لمدة ثلاث سنوات بعائد يبلغ 3.2% في أواخر الشهر الماضي.

كما وصل إصدار سندات الديم سام في هونج كونج إلى مستوى قياسي، إذ ارتفع بنسبة 62% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 343 مليار يوان خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

بالنسبة لبكين، فإن الحصة المتزايدة من عملة الصين في التمويل العالمي تمثل إحدى أولوياتها الرئيسية في مجال التدويل، على الرغم من أن النشاط الأخير يبدو أنه كان موجهاً للاستخدام المحلي.

وحفزت البنوك على إقراض الشركات الخارجية وسمحت باستخدام اليوان على نطاق أوسع خارج الصين، وقال بنك الشعب الصيني في تقرير الشهر الماضي إن سندات الباندا تعمل بشكل مطرد على تعزيز وظيفة اليوان كعملة تمويل.

وقفزت حصة اليوان كعملة عالمية في تمويل التجارة إلى 5.8% في سبتمبر من 3.91% في بداية العام، متفوقاً على اليورو للمرة الأولى، وفقاً لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.

ويهيمن نظام المدفوعات الدولي على حركة خطابات الاعتماد، وهي شكل من أشكال التمويل القصير الأجل الذي يعمل على تسهيل التجارة.

يشير المحللون إلى الاستخدام والتداول المحدودين لسندات اليوان الدولية حتى الآن، ويقولون إنه من السابق لأوانه الترويج للتدويل.

قالت مجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات لوكالة رويترز، إنها ستستخدم عائدات سندات الباندا الافتتاحية البالغة 1.5 مليار يوان في أعمالها البرية في الصين.

وتعتزم مجموعة مرسيدس بنز أيضاً استخدام عائدات سندات الباندا لدعم أعمال تأجير السيارات في الصين.

وقال مارك ويليامز، كبير الاقتصاديين الآسيويين في“كابيتال إيكونوميكس”، إن تدويل اليوان لا يسير على ما يرام كما قد توحي الأرقام الرئيسية.

وتتفق معه فيونا ليم أيضاً قائلة ((يجب أن نميز بين المعاملات عبر الحدود التي تتم بين الصين وهونغ كونغ مقابل الصين وبقية العالم)).

وفي إطار تمويل التجارة والمدفوعات، يقتصر استخدام اليوان إلى حد كبير على الدول النامية الصديقة للصين، مثل تلك التي تنضم إلى مبادرة الحزام والطريق.