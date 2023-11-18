الصين في طريقها لعرش تصدير السيارات بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وانج شيا، رئيس مجلس قطاع السيارات الفرعي التابع للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، إن الصين ستصبح بالتأكيد أكبر مُصدّر للسيارات في العالم بالعام الجاري، حيث بلغت صادراتها من السيارات في الأشهر العشرة الأولى 3.9 مليون وحدة.
وأضاف وانج، أن صناعة السيارات في الصين خطت خطوة قوية في الأسواق العالمية، على الرغم من البيئة الدولية المعقدة والخطيرة.
وصدّرت الصين خلال الربع الأول من العام الجاري 1.07 مليون مركبة، متجاوزة اليابان لأول مرة لتصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، سجل حجم الصادرات زيادة بنسبة 59.7% على أساس سنوي ليصل إلى 3.92 مليون وحدة.
كما ارتفع متوسط سعر تصدير كل مركبة إلى 137 ألف يوان (نحو 19100 دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، من 85 ألف يوان في عام 2014.
وقال وانغ:“في عام 2001، كانت قيمة الصادرات لسلسلة صناعة السيارات الصينية 1.56 مليار دولار فقط، بحصة عالمية بلغت 0.65% فقط. وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، اقترب هذا الرقم من 122 مليار دولار، ما يمثل 5.5% من الإجمالي العالمي”.
وأضاف أن سوق السيارات في الصين ستحتضن مساحة جديدة للنمو، تماشياً مع تطبيق سلسلة من السياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك، والانتعاش التدريجي لثقة المستهلكين.
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