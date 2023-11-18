1.7 تريليون دولار مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين خلال 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين نموا مطردا في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث اكتسبت التجارة الإلكترونية من خلال البث المباشر زخما كبيرا.
وقالت وزارة التجارة، إنه خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر الماضيين، ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية في أنحاء البلاد بنسبة 11.2% على أساس سنوي لتصل إلى 12.3 تريليون يوان (نحو 1.72 تريليون دولار)، مما ساهم بنسبة 32.1% في نمو مبيعات التجزئة بالبلاد.
وخلال الفترة المذكورة، تجاوزت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر 2.2 تريليون يوان، بزيادة 58.9% على أساس سنوي، الأمر الذي دفع نمو مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 7.5 نقطة مئوية.
وخلال عطلة مهرجان منتصف الخريف والعيد الوطني في الشهر الماضي، ارتفع متوسط المبيعات اليومية عبر الإنترنت في قطاعات الإقامة والسياحة والترفيه والمطاعم بنسبة 133.7% و123.1% و82.1% و19.7% على أساس سنوي على التوالي، وفقا للوزارة.
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