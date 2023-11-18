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1.7 تريليون دولار مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين خلال 10 أشهر

11/18/2023 4:11:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين نموا مطردا في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث اكتسبت التجارة الإلكترونية من خلال البث المباشر زخما كبيرا.

وقالت وزارة التجارة، إنه خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر الماضيين، ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية في أنحاء البلاد بنسبة 11.2% على أساس سنوي لتصل إلى 12.3 تريليون يوان (نحو 1.72 تريليون دولار)، مما ساهم بنسبة 32.1% في نمو مبيعات التجزئة بالبلاد.

وخلال الفترة المذكورة، تجاوزت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر 2.2 تريليون يوان، بزيادة 58.9% على أساس سنوي، الأمر الذي دفع نمو مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 7.5 نقطة مئوية.

وخلال عطلة مهرجان منتصف الخريف والعيد الوطني في الشهر الماضي، ارتفع متوسط المبيعات اليومية عبر الإنترنت في قطاعات الإقامة والسياحة والترفيه والمطاعم بنسبة 133.7% و123.1% و82.1% و19.7% على أساس سنوي على التوالي، وفقا للوزارة.

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