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21.1 مليار دولار قيمة صادرات السفن في الصين خلال 10 أشهر

11/18/2023 4:11:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) صدرت شركات بناء السفن في الصين ما قيمته 21.14 مليار دولار من السفن خلال الأشهر الـ10 الأولى، بزيادة 21% عن نفس الفترة من العام الماضي.

حافظت الصين على مكانتها الأولى في سوق بناء السفن العالمية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري مع نمو قوي في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لصناعة بناء السفن الوطنية.

وأشارت البيانات، إلى ارتفاع إنتاج بناء السفن في البلاد بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 34.56 مليون طن من الوزن الساكن خلال الفترة المذكورة، ما يمثل 49.7% من الإجمالي العالمي.

وارتفعت الطلبيات الجديدة بنسبة 63.3% على أساس سنوي لتصل إلى 61.06 مليون طن من الوزن الساكن، مستحوذة بذلك على 67% من الإجمالي العالمي خلال الفترة المذكورة، وفقا للبيانات.

وبلغ حجم الطلبيات القائمة بالقطاع 133.82 مليون طن من الوزن الساكن حتى نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 28.1% عن العام السابق، وهو ما يمثل 54.4% من الإجمالي العالمي.

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