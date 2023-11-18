21.1 مليار دولار قيمة صادرات السفن في الصين خلال 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صدرت شركات بناء السفن في الصين ما قيمته 21.14 مليار دولار من السفن خلال الأشهر الـ10 الأولى، بزيادة 21% عن نفس الفترة من العام الماضي.
حافظت الصين على مكانتها الأولى في سوق بناء السفن العالمية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري مع نمو قوي في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لصناعة بناء السفن الوطنية.
وأشارت البيانات، إلى ارتفاع إنتاج بناء السفن في البلاد بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 34.56 مليون طن من الوزن الساكن خلال الفترة المذكورة، ما يمثل 49.7% من الإجمالي العالمي.
وارتفعت الطلبيات الجديدة بنسبة 63.3% على أساس سنوي لتصل إلى 61.06 مليون طن من الوزن الساكن، مستحوذة بذلك على 67% من الإجمالي العالمي خلال الفترة المذكورة، وفقا للبيانات.
وبلغ حجم الطلبيات القائمة بالقطاع 133.82 مليون طن من الوزن الساكن حتى نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 28.1% عن العام السابق، وهو ما يمثل 54.4% من الإجمالي العالمي.
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