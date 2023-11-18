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الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ينخفض 9.4% بنهاية أكتوبر

11/18/2023 4:11:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، أن إجمالي 41947 شركة جديدة أجنبية التمويل تأسست في الصين خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري.

وسجل الرقم زيادة نسبتها 32.1% عن الفترة المماثلة من العام السابق، حسبما ذكرت بيانات وزارة التجارة الصينية.

وخلال الفترة المذكورة، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني 987.01 مليار يوان (نحو 137.6 مليار دولار)، بانخفاض 9.4% على أساس سنوي.

وبشكل تفصيلي، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.9% على أساس سنوي ليصل إلى 283.44 مليار يوان، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية في مجال التكنولوجية الفائقة زيادة بنسبة 9.5%.

وأظهرت البيانات، أن الاستثمار الأجنبي المباشر من كندا والمملكة المتحدة وفرنسا ارتفع بنسب 110.3% و94.6% و90% على التوالي.

وأكدت الصين مجدداً التزامها بانفتاح السوق وجهودها لضمان تكافؤ الفرص للمستثمرين الأجانب.

وقال لي تشاو، من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن البلاد ستُقصّر بطريقة معقولة قائمتها السلبية للاستثمار الأجنبي وستُلغي بشكل شامل القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب الذين يدخلون قطاع الصناعات التحويلية.

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