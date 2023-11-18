الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ينخفض 9.4% بنهاية أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، أن إجمالي 41947 شركة جديدة أجنبية التمويل تأسست في الصين خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري.
وسجل الرقم زيادة نسبتها 32.1% عن الفترة المماثلة من العام السابق، حسبما ذكرت بيانات وزارة التجارة الصينية.
وخلال الفترة المذكورة، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني 987.01 مليار يوان (نحو 137.6 مليار دولار)، بانخفاض 9.4% على أساس سنوي.
وبشكل تفصيلي، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.9% على أساس سنوي ليصل إلى 283.44 مليار يوان، حيث سجل قطاع الصناعات التحويلية في مجال التكنولوجية الفائقة زيادة بنسبة 9.5%.
وأظهرت البيانات، أن الاستثمار الأجنبي المباشر من كندا والمملكة المتحدة وفرنسا ارتفع بنسب 110.3% و94.6% و90% على التوالي.
وأكدت الصين مجدداً التزامها بانفتاح السوق وجهودها لضمان تكافؤ الفرص للمستثمرين الأجانب.
وقال لي تشاو، من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن البلاد ستُقصّر بطريقة معقولة قائمتها السلبية للاستثمار الأجنبي وستُلغي بشكل شامل القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب الذين يدخلون قطاع الصناعات التحويلية.
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